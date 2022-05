Damiano dei Maneskin con le stampelle: a rischio l’esibizione all’Eurovision?

Apparso in queste ore su Instagram con una stampella, Damiano dei Maneskin svela cosa accadrà con l’esibizione all’Eurovision di stasera.

Mancano poche ore alla tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà in diretta dal PalaOlimpico di Torino. Il noto Festival musicale condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika incoronerà stasera l’artista europeo più apprezzato e per la prima volta vedremo finalmente esibirsi sul palco anche Mahmood e Blanco, l’amatissimo duo di Brividi che quest’anno rappresenta l’Italia in gara. Facendo parte dei Big Five, infatti, il nostro Paese accede di diritto alla finale.

Sono in molti a sperare nel trionfo dei nostri due connazionali, ritenuti tra i papabili vincitori anche dai bookmaker. C’è però un altro momento molto atteso sia qui che all’estero e cioè la performance dei Maneskin col loro nuovo singolo Supermodel.

La rock band romana si è aggiudicata la vittoria l’anno scorso a Rotterdam col brano Zitti e buoni grazie al quale aveva trionfato anche a Sanremo 2021. Un risultato che l’Italia non aveva potuto festeggiare per molti anni e che ha aggiunto un altro importantissimo tassello alla scalata dei Maneskin verso l’Olimpo della musica internazionale.

Adesso il gruppo è tra gli ospiti d’onore della serata conclusiva dell’Eurovision 2022, ma una storia pubblicata in queste ore da Damiano David su Instagram ha fatto preoccupare non poco i fan. Il frontman della band è apparso con una stampella a supporto della gamba sinistra e molti temono che la presenza del gruppo sul palco questa sera sia a rischio.

Cosa è successo a Damiano dei Maneskin: il cantante rivela se ci sarà o no all’Eurovision

Come tutti sanno, la seconda semifinale di giovedì 12 è stata caratterizzata da un imprevisto per un membro de Il Volo. Gianluca Ginoble è risultato positivo al Covid, ma alla fine il trio è riuscito comunque ad esibirsi con lui collegato a distanza.

Ora i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi cosa accadrà con i Maneskin visto l’infortunio del loro leader. E’ stato proprio quest’ultimo a chiarire ogni dubbio: intervistato da La Stampa, ha spiegato di essersi slogato una caviglia a Londra mentre girava il videoclip del singolo Supermodel. L’artista ha però rassicurato tutti: “Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva”.

Insomma, per la gioia del loro pubblico, Damiano e gli altri Maneskin non mancheranno alla finale dell’Eurovision!

E voi siete pronti a gustarvi le loro magie sul palco?