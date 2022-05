Pamela Petrarolo nuova naufraga de L’Isola dei Famosi: conoscete la sua vita privata?

Pamela Petrarolo è tra i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi e tutti la ricordano a Non è la Rai, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Rivederla in tv per molti deve essere stato un tenerissimo tuffo nel passato: l’ex ragazza di Non è la Rai Pamela Petrarolo è sbarcata in Honduras come nuova concorrente della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Marco Maccarini, altro personaggio divenuto molto popolare negli anni ’90.

Tra le cento ragazze del programma cult di Gianni Boncompagni, la 45enne romana è stata sicuramente una delle protagoniste assolute: grinta, talento, carisma e simpatia non le sono mancate per emergere tanto da essere la prima ad aver pubblicato un album da solista rivelatosi un grandissimo successo.

Nel contesto del reality condotto da Ilary Blasi, la Petrarolo sarà sicuramente un valore aggiunto e il suo carattere forte e determinato potrebbe sconvolgere molti equilibri tra i naufraghi. Se tutti ricordano il suo passato artistico, non molto forse conoscono la sua vita privata. Scopriamo qualcosa in più al riguardo!

La vita privata di Pamela Petrarolo: ex marito, attuale compagno e quanti figli ha

Sul profilo Instagram dell’ex stellina di Non è la Rai sono molte le foto che la mostrano in compagni degli affetti più cari. Ad esempio, gli scatti con la madre e la sorella Romina, anche lei passata per gli studi della trasmissione simbolo degli anni ’90.

Ci sono poi molte foto con le sue tre figlie, Alice, Angelica e Futura. Le prime due sono nate dall’unione con l’ex marito, Gianluca Pea. Dopo un fidanzamento di tre anni, Pamela e Gianluca si sposarono nel 2001 per poi separarsi nel 2017.

Futura, nata a dicembre del 2020, invece è figlia del suo nuovo compagno di nome Giovanni. “Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo“, raccontò due anni fa la naufraga a Live – Non è la D’Urso.

Intanto, ricordiamo che domani sera 20 maggio andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi: emozioni e colpi di scena ci aspettano, non perdetevela!