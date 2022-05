Rocío Munoz Morales interpreta Victoria in Giustizia per tutti ma ricordate dove abbiamo visto l’attrice in questi anni?

Giustizia per tutti è una miniserie televisiva italiana che il 18 maggio 2022 ha esordito su canale 5. Raoul Bova e Rocío Munoz Morales sono i protagonisti. L’attore interpreta Roberto Beltrami, un uomo che accusato ingiustamente di aver ucciso sua moglie Beatrice sconta una pena di 10 anni. Esce dal carcere e vuole dimostrare di essere innocente ed è proprio da questo punto che la serie ha inizio.

L’attrice interpreta invece l’avvocatessa Victoria Bonetto che offre un lavoro a Roberto e lo affianca nella scoperta della verità. A completare il cast ci sono altri grandi attori come Elia Moutamid nel ruolo di Fabio, migliore amico del protagonista, Anna Favella nel ruolo di Daniela, poliziotta e sorella gemella di Beatrice e ancora Rossella Brescia nei panni di Gabriella, Francesca Vetere è Giulia, Giuseppe Antignati interpreta l’avvocato Valori, Giulia Battistini è Chiara, Jacopo Crovella è Sebastiano, Roberto Zibetti è Tommaso, Anna Ferruzzo veste i panni di Anna Lorenzi, Giada Di Palma è Gloria, Silvia Lorenzo interpreta Lucia e Beppe Rosso interpreta l’avvocato Carlo Bonetto.

Abbiamo visto che Rocío è la protagonista femminile. E’ una grande attrice: ricordate dove l’abbiamo vista in questi anni?

Rocío Munoz Morales è Victoria in Giustizia per tutti: dove l’abbiamo vista in questi anni

Rocío Munoz Morales è un’attrice, una conduttrice televisiva, una modella e una ballerina. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina nel suo paese d’origine, in Spagna.

Il debutto nel cinema italiano risale al 2012 nel film Immaturi-Il viaggio ed è proprio sul set di questa pellicola che conosce Raoul Bova con il quale ha avuto due figlie. Dal 18 maggio stiamo vedendo l’attrice nel ruolo dell’avvocatessa Victoria nella miniserie Giustizia per tutti, ma ricordate dove l’abbiamo vista in questi anni?

Rocío ha recitato al cinema e in televisione, in: Immaturi-Il viaggio, Tutte le strade portano a Roma, Natale da chef, Tu mi nascondi qualcosa, They Talk, Tre sorelle, (Im)perfetti criminali, Un passo dal cielo, Tango per la libertà e in diversi cortometraggi. Naturalmente l’abbiamo anche vista in alcune trasmissioni televisive. Quali personaggi da lei interpretati ricordate?