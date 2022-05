Regina Elisabetta, tante star internazionali al Giubileo di Platino: c’è anche un famosissimo italiano

Si avvicina il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: un evento con tanti artisti internazionali, tra loro anche una star italiana!

Sta per arrivare finalmente il Giubileo di Platino della sovrana più longeva della storia. Tra pochi giorni, verranno celebrati i 70 anni di regno di Elisabetta II e, proprio in vista di questo importantissimo evento, questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da preparativi e accorgimenti vari per far sì che tutto si svolga al meglio.

Reduce dal Covid, la monarca ha dovuto condurre una vita più ritirata nelle ultime settimane, proprio per poter garantire la sua presenza al Giubileo. Ad esempio, non ha preso parte alla cerimonia di apertura del Parlamento Britannico a cui ha partecipato invece il figlio Carlo.

Il Platinum Party avrà luogo sabato 4 giugno a Buckingham Palace, probabilmente a metà pomeriggio e vedrà la partecipazione di ospiti incredibili: musicisti internazionali, star del cinema mondiale, dello sport e della tv. Ci sarà anche un nostro connazionale davvero molto amato e famoso, scopriamo di chi si tratta!

Regina Elisabetta, tutto pronto per il Giubileo di Platino: chi sono gli ospiti e come seguire l’evento

Tra i personaggi celebri attesi dovrebbe esserci Diana Ross che si esibirà avanti al Victoria Memorial e si parla addirittura dei Queen, dei Duran Duran, Elton John, Stevie Wonder ed Ed Sheeran, diventato papà da poco per la seconda volta.

In base a quanto anticipato da Deadline, sono attesi anche Alicia Keys, Hans Zimmer, Craig David e Niles Rodgers e direttamente dall’Eurovision 2022 anche il cantante Sam Ryder. Non è finita qui: è prevista la presenza di David Attenborough, David Beckham e della tennista britannica Emma Raducanu. Infine, ci sarà il nostro Andrea Bocelli la cui voce continua a far sognare tutto il mondo.

Proprio oggi, lunedì 23 maggio si è concluso il ballottaggio dei biglietti per partecipare all’evento. Approssimativamente, sono attese 100 mila persone e gli inglesi che non sono riusciti ad aggiudicarsi il biglietto potranno seguire l’evento in diretta sulla BBC One nella giornata di sabato 4 giungo. Su Radio 2 si potranno ascoltare le canzoni live.

Anche voi non vedete l’ora?