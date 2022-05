Amici, la notizia che riguarda Luigi Strangis: c’entra il figlio di Maria De Filippi

Amici 21 è finito da più di una settimana, ma non tutti immaginano questo retroscena tra Luigi Strangis e il figlio di Maria De Filippi.

Domenica 15 maggio 2022 è andata in onda la finale di Amici 21 ed il pubblico ha potuto finalmente applaudire il vincitore di questa edizione. E’ stato il giovane cantautore e polistrumentista calabrese Luigi Strangis a portare a casa la coppa raccogliendo così il testimone dalla ballerina Giulia Stabile.

Oltre a questa grande soddisfazione, l’artista è pronto ora a spiccare il volo nel mondo della musica e il 3 giugno uscirà il suo EP intitolato Strangis. Luigi non sarà l’unico allievo del talent a pubblicare un EP: anche Alex, suo ‘rivale’ di questi mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia, potrà gioire di questo traguardo col suo Non siamo soli.

La casa discografica che si è occupata di realizzare questo sogno è l’indipendente 21CO, fondata da persone legate in qualche modo al programma o allo staff di Maria De Filippi. Proprio come Alex, anche Luigi ha accettato di affidarsi a coloro che lo hanno accompagnato in questa sua avventura.

Pur sapendo infatti che 21Co non ha lo stesso impatto delle major più conosciute, l’ormai ex allievo ha ammesso a Fanpage di voler proprio puntare su questo aspetto per non andare incontro allo stesso destino di altri colleghi. “Mere leggi di mercato che ci vogliono sempre di successo disco dopo disco altrimenti vieni subito messo da parte, e io dall’altra parte ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni”, ha spiegato.

Cosa c’entra il figlio di Maria De Filippi con Luigi Strangis: ecco cosa li lega

Ciò che forse non tutti immaginano è chi ci sia dietro la 21Co. Abbiamo detto, infatti, che si tratta di persone che hanno rapporti di lavoro con la Fascino, società fondata e diretta da Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Giordana Angi (concorrente di Amici 18), Briga (concorrente di Amici nel 2015), Emanuela Sempio, (concorrente del Grande Fratello 2 entrata a far parte nel lontano 2002 dello staff di autori della Fascino) e il figlio di Maria De Filppi e Maurizio Costanzo, Gabriele.

E voi lo avreste mai immaginato?