Elena Sofia Ricci, la notizia che tutti stavano aspettando: sta per succedere

È finalmente arrivata la notizia che tutti stavano aspettando su Elena Sofia Ricci: sta per succedere davvero, grandioso!

Possiamo tirare un grandissimo sospiro di sollievo: la notizia che tutti attendevamo e speravamo su Elena Sofia Ricci è finalmente arrivata! A confermarlo senza troppi mezzi termini, è stata una persona vicinissima all’attrice. Chi meglio di lei, quindi!

Sono tantissimi gli ammiratori di Elena Sofia Ricci. E sono altrettanto tantissimi coloro che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Forse non tutti lo sanno, ma seppure siano trascorsi alcuni mesi da quando l’attrice ha vestito nuovamente i panni di Suor Angela in “Che Dio ci aiuti”, la bella Ricci si è data ampiamente da fare. Sbirciando un po’ il suo canale Instagram, infatti, abbiamo rintracciato tantissimi suoi scatti che ce la ritraggono sul set di nuove incredibili e fantastiche avventure. Cosa ne sarà, però, della simpaticissima suora? Si diceva che, così come Terence Hill, anche l’attrice avrebbe potuto dire addio alla famosissima serie tv, ma è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe che ci sia un’importantissima novità in merito.

Elena Sofia Ricci, la notizia manda in visibilio tutti: la stavamo aspettando da tempo

Dopo l’addio di Terence Hill a Don Matteo per un motivo ben preciso e delineato e quello di un altro amatissimo personaggio della fiction di Rai Uno, si è pensato che anche Elena Sofia Ricci avrebbe potuto dire “addio” a Suor Angela e a “Che Dio ci aiuti”. C’è qualche notizia in più in merito? A quanto pare, si! A parlarne senza troppi giri di parole, è stata il CEO di Lux Vide, casa di produzione di tantissime serie tv di successo. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, quindi, sembrerebbe che non sia affatto veritiera la notizia che vede Elena Sofia Ricci lontana da “Che Dio ci aiuti”, anzi!

Non solo, quindi, Luca Bernabei ha confermato la presenza di Elena Sofia Ricci nella nuova stagione de “Che Dio ci aiuti”, ma ha anche rivelato che Suor Angela sarà al centro di “una linea drammaturgica forte che sarà al centro della serie”. Inutile raccontarvi, quindi, la reazione degli ammiratori dell’attrice quando hanno appreso questa fantastica notizia: sono esplosi di gioia!

Al momento, non sappiamo quando andranno in onda i nuovi episodi e né tantomeno quando inizieranno le riprese. Quello che, però, conta sapere è che Elena Sofia Ricci e Suor Angela ci saranno ancora.