“Hai realizzato un sogno”: Stefano De Martino ci teneva tantissimo, cos’è successo

Stefano de Martino ha realizzato il sogno di una vita, il conduttore ci teneva tantissimo.

Stefano De Martino sembra inarrestabile. Il suo esordio in televisione avviene nel programma di Maria De Filippi, Amici. L’esperienza è stata più che fruttuosa per l’ex ballerino tanto che subito dopo è volato all’estero ampliando il suo curriculum.

Il ritorno è stato segnato dall’ingresso come professionista nel corpo di ballo proprio della scuola. Negli ultimi anni però ha deciso di svoltare, dare una marcia in più alla sua carriera o meglio dire ha deciso di cambiare completamente. Da ballerino a conduttore il salto è stato forte e non privo di difficoltà ma Stefano è riuscito a dimostrare di saper tenere il palco anche in questo ruolo e di essere un bravo showman.

Nelle ultime ore è accaduto qualcosa che da tempo desiderava e il sogno che ha sempre portato sulle spalle l’ha finalmente realizzato.

“Hai realizzato un sogno”: Stefano De Martino pieno di gioia, ci teneva tantissimo

Ognuno di noi ha un sogno che può essere piccolo o grande, realizzarlo figura tra i nostri obiettivi. Ed il sogno di Stefano De Martino si è realizzato. Il conduttore che di recente ha vestito il ruolo di giudice ad Amici 21, non si aspettava di poter finalmente vedere colui che ha sempre ammirato e stimato.

Presente nella puntata speciale di Domenica In, in onda per festeggiare i 30 anni del programma, Stefano è entrato e lì, in quel punto, ha avuto inizio la realizzazione del suo ‘desiderio’. Il conduttore nel salotto di Mara Venier ha incontrato Renzo Arbore. L’ex ballerino è sempre stato un suo fan, un suo ammiratore e un suo grande estimatore.

E’ entrato e con sè portava una teca con degli adesivi originali del programma Cacao Meravigliao e ha spiegato il motivo di questo oggetto tanto speciale. Ha fatto sapere che la teca sta nel salotto di casa sua quando non lavora ma quando è nel pieno delle fatiche lo porta dietro. Ed è qui che è entrato in ‘gioco’ il grande Arbore, data la richiesta di De Martino: “Mi ha sempre portato bene e se mi ha portato bene finora figuriamoci con la firma”. Ed è così che è accaduto il fatto e Arbore ha poi affermato: “Sei veramente bravo, ti auguro che sia tu a firmare tanti autografi”.

Stefano De Martino quando ha incontrato il cantautore ha esordito dicendo che questo è per lui un sogno ed un grande onore essere in quel salotto con l’artista: “Per me è un onore, hai realizzato un sogno. Sai cosa significa essere qui per me, non ho parole”.