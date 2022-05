Incredibile traguardo per l’ex tronista: l’annuncio coglie di sorpresa, cos’è successo

L’ex amatissima tronista ha raggiunto un incredibile traguardo: l’annuncio coglie tutti di sorpresa, scopriamo cos’è successo.

Dopo il dolcissimo annuncio dell’ex amatissimo di Uomini e donne sulla sua imminente paternità, anche un’altra ex tronista del dating show non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico social l’incredibile traguardo raggiunto nei giorni scorsi.

Soltanto pochissime settimane fa, vi abbiamo parlato di un’ex tronista di Uomini e donne che non ha perso occasione di rendere partecipi i suoi sostenitori di un’importantissima novità: la laurea in giurisprudenza! Adesso, invece, vi parleremo di un altro volto del dating show di Maria De Filippi, che proprio sul suo canale social ufficiale ha annunciato di aver raggiunto un traguardo incredibile: ha acquistato casa! Avete letto proprio bene, si: seppure giovanissima, la ragazza ha raggiunto uno di quegli obiettivi che in tantissimi si prefissano nella loro mente, ma che purtroppo non tutti riescono a raggiungere. Lei, invece, ce l’ha fatta. E, data la sua immensa gioia, non ha potuto fare a meno di condividere questa notizia col suo pubblico. Sapete, però, di chi parliamo? Non immaginerete mai!

L’ex tronista raggiunge un traguardo incredibile: fantastico!

È talmente solita condividere ogni cosa col suo pubblico social che questo incredibile traguardo l’ex tronista di Uomini e donne non poteva affatto non condividerlo col suo numerosissimo pubblico social. Alcune ore fa, attraverso una deliziosa foto, l’amatissimo volto del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere ai suoi sostenitori di aver comprato casa e di aver realizzato uno dei suoi più grandi sogni. Stiamo parlando di Nilufar Addati, ex corteggiatrice di Mattia Marciano ed ex tronista.

Non sappiamo se la casa acquistata dalla bella Addati sia quella mostrata un po’ di tempo fai sui social, fatto che Nilufar si è detta perdutamente innamorata sin dalla prima volta che l’ha vista. Certo, come sottolineato dalla diretta interessata, ci sarà qualche lavoro da fare, ma la sua gioia per questo traguardo è davvero immensa.

Intenta a firmare l’ultimo atto di acquisto e con un sorriso smagliante, Nilufar Addati comunica questa grandissima novità nella sua vita. A lei, vanno le nostre più sincere congratulazioni!