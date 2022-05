Isola dei famosi, Edoardo Tavassi si rasa a zero: Alvin svela cos’è successo dopo dietro le quinte

Isola dei famosi, Alvin svela un retroscena accaduto con Edoardo Tavassi: è successo dopo che il naufrago ha rasato a zero i capelli.

L’Isola dei famosi è molto seguito dal pubblico italiano, vuoi che le personalità dei naufraghi messe insieme riescono a movimentare la playa e il divertimento è sempre assicurato ma anche le discussioni; e ancora metti che abbiamo una conduttrice, Ilary Blasi, che è una ventata di aria fresca, solare ed energica, il fatto che quasi sempre riesce a prendere ciò che accade nel programma alla leggera è necessario; e aggiungi che ad affiancarla ci sono due opinionisti che sono in totale armonia con le e il ruolo svolto, questo e tutto il resto sta rendendo l’edizione semplice e vera.

Nella scorsa puntata abbiamo visto che Edoardo Tavassi è stato messo alla prova.

Gli è stato chiesto di rasare a zero i capelli e di farselo fare da Carmen di Pietro e in cambio avrebbe ricevuto delle pietanze per lui e il gruppo da mangiare nei giorni successi. Il naufrago non privo di titubanza ha accettato. Ecco che in queste ore Alvin ha rivelato un piccolissimo ‘retroscena’.

Isola dei famosi, Edoardo Tavassi si rasa a zero: Alvin svela cos’è successo dopo

Edoardo Tavassi nella scorsa puntata è stato messo alla prova. Gli è stato chiesto di rasare a zero i capelli e di farselo fare da Carmen Di Pietro. Una prova che se accettata avrebbe portato alla vittoria di un bottino: tre pietanze per se stesso e per il gruppo da mangiare nei giorni successivi.

E cosa ha fatto il naufrago? Pieno di dubbi ma sempre con quella sua forte ironia che ha conquistato dall’inizio il pubblico, ha deciso di rasare i capelli che tanto erano cresciuti in queste settimane. Ed ecco che dopo la puntata, Alvin, inviato in Honduras, ha svelato un piccolissimo ‘retroscena’ accaduto subito dopo.

Ha rivelato tramite post instagram in basso a diverse foto della puntata, che dietro le quinte ha detto ad Edoardo che sembrava un Vikingo della serie Vikings e come ha reagito il naufrago? A quanto pare gli è piaciuto! L’inviato ha raccontato così il fatto: “Edo dispiaciuto per il taglio ma dietro le quinte gli ho detto che sembrava un Vikingo della serie Vikings e la cosa gli è piaciuta! Che ne dite sta meglio?”.