Rita Rusic, chi è il suo fidanzato e quanti anni di differenza hanno

Rita Rusic, scopriamo chi è il fidanzato dell’attrice e quanti anni di differenza hanno.

Produttrice, attrice, cantante, modella, Rita Rusic è questo e molto altro. Vanta una carriera così ricca che sarebbe difficile spiegare tutto quello che ha fatto in un solo articolo. Qui ci limitiamo a citare i suoi esordi quando nel 1991 viene notata da Adriana Celentano.

Il cantautore la fa entrare all’interno del film Asso e un anno dopo ottiene un ruolo di primo piano in Attila Flagello di Dio. Ed è proprio grazie al film che conosce Vittorio Cecchi Gori che diventa suo marito l’anno successivo. Per anni hanno formato una coppia unita e di successo non solo nella sfera privata ma anche nel lavoro. Nel 2000 è avvenuta la rottura definitiva.

Oggi l’attrice è innamorata del suo compagno, Cristiano Di Luzio. Abbiamo avuto il piacere di vederli insieme nel viaggio di Pechino Express, dove hanno partecipato come la coppia dei Fidanzatini. Ma chi è Di Luzio e quanti anni di differenza ha la coppia?

Rita Rusc, chi è il fidanzato Cristiano Di Luzio e quanti anni di differenza hanno

Rita Rusic è stata una concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, edizione che ha visto trionfare i Pazzeschi, coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. L’attrice invece ha partecipato con il suo fidanzato Cristiano Di Luzio, formando la coppia dei Fidanzatini.

Chi è e cosa fa nella vita il compagno della Rusic? Cristiano per diversi anni ha lavorato nel mondo delle navi da crociera; ha cominciato il suo percorso professionale come modello e oggi si è affermato come imprenditore. Nel mondo della televisione lo abbiamo visto a Ciao Darwin durante la puntata Umani contro mutanti.

Rita in una vecchia ma recente puntata di Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, ha raccontato che per lei il suo compagno è un piccolo sole, dove è, emette luce. L’amore è nato molto semplicemente: dopo qualche incontro, una cena, due, è nato il sentimento.

Ma quanti anni di differenza ci sono tra l’attrice e Cristiano? Sembrerebbe che abbiano circa 30 anni di differenza. Lo sappiamo bene e lo sa anche la coppia, quando l’amore c’è l’età è solo un numero e Rita e Cristiano insieme, anche guardando le Puntate di Pechino Express, sono apparsi così innamorati e belli che è facile capire quanto sia forte il sentimento.