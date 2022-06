Maria Chiara Giannetta, il look di qualche anno fa diverso da oggi: così l’avreste riconosciuta?

Maria Chiara Giannetta non ha sempre avuto questa acconciatura: eccola in uno scatto del passato con un look molto diverso.

Maria Chiara Giannetta è tornata sul piccolo schermo nella fiction Don Matteo 13, nei panni di Anna Olivieri. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista al Festival di Sanremo 2022 dove ha affiancato Amadeus in una serata nel ruolo di co-conduttrice. Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio sul palco dell’Ariston dove ha poi eseguito un dialogo utilizzando pezzi di canzoni con Maurizio Lastrisco.

Ed è stato un successo! Prima ancora l’abbiamo vista nella serie televisiva Blanca. Ha interpretato una ragazza che a 12 anni perde la vista. Il suo sogno è quello di poter entrare in polizia, sogno che si avvera ma che si ritrova a fare i conti con la forte diffidenza degli altri. Se prima ancora di portare in scena Blanca abbiamo avuto modo di seguirla e conoscere meglio le sue doti attoriali, grazie a questo ruolo e agli ultimi lavori che l’hanno vista presente, la popolarità è diventata molto più forte.

Ma ecco ci chiediamo, com’era l’attrice qualche anno fa, quando la sua carriera stava cominciando a spiccare il volo?

Maria Chiara Giannetta, il look di qualche anno diverso diverso da oggi: ecco lo scatto del passato

Difficile non farsi travolgere dal talento dell’attrice, nonostante sia giovanissima può già vantare un’ampia carriera. Ma non solo, perchè in questa carriera vanta l’interpretazione di personaggi di un certo spessore.

Basti citare il ruolo di una ragazza cieca che ha vestito nella serie tv Blanca, andata in onda nei mesi scorsi. Ha saputo fare quello che non tutti sarebbero stati in grado, immergersi nella vita, nella storia, nelle sensazioni di questo personaggio, ha saputo farci vivere la diffidenza degli altri e la volontà di non darsi per vinta mai. Maria Chiara dopo il successo di Blanca non si è più fermata. Se prima la sua carriera aveva già iniziato a spiccare il volo adesso è già molto in alto. Ma com’era prima ancora di essere avvolta dal successo?

Questo è uno scatto di qualche anno fa. La data di pubblicazione sui social risale al 2018 quindi non è così lontana. Se oggi l’attrice porta i capelli corti con un’acconciatura sul mosso liscio, 4 anni fa li aveva molto più lunghi e anche la tonalità del colore era più chiara. In questo scatto l’avreste riconosciuta?