Tra gli anni ’80 e i ’90 è stato il volto della danza in tv: oggi lo riconoscereste?

Ha ballato nelle trasmissioni tv più famose ma com’è cambiato e cosa fa oggi Fabrizio Mainini, diventato famoso tra gli anni ’80 e ’90?

Il suo volto vi risulterà sicuramente familiare, ma non molti di voi hanno visto la trasformazione del ballerino Fabrizio Mainini negli ultimi anni. Impossibile non ricordarlo volteggiare sui palchi dei programmi più seguiti degli anni ’80 e ’90. Il suo talento, i capelli lunghi e il pizzetto lo resero un’icona di quei tempi!

Nato a Roma nel 1968, frequenta la scuola di danza classica dei Enzo Paolo e Flavio Turchi dove consegue il diploma nel 1982. Sempre nella capitale, prosegue il percorso di studi all’Accademia nazionale di danza classica e contemporanea. Il suo talento è ben visibile e nel 1986 gli permette di vincere una borsa di studio per la celebre scuola di Renato Greco.

Da lì comincia la sua avventura televisiva: un curriculum eccezionale che, appena un anno dopo, lo vede arrivare perfino a Sanremo, nell’edizione del Festival condotta da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Seguiranno altri programmi come Stasera Lino, dove balla con Heather Parisi, tra le showgirl più amate di tutti i tempi.

Poi sarà la volta di Bellezze sulla neve, Fantastico 10, Serata d’onore, Saint Vincent e Ciao Week-end. Fabrizio diventa poi il primo ballerino del Bagaglino, quando danza nella trasmissione di Pingitore Saluti e baci. Pensate sia finita qui? Neanche per idea! Mainini ha lavorato anche in Mediaset e occasionalmente si è cimentato anche altri percorsi nel mondo dello spettacolo oltre al ballerino. Indovinate quali!

Fabrizio Mainini, volto amatissimo tra gli anni ’80 e i ’90: la trasformazione lascia di stucco

Impossibile dimenticare le esibizioni di Mainini a Buona Domenica, dove ha condiviso il palco con le colleghe più amate di quegli anni come Matilde Brandi e Lorenza Mario. Nell’elenco dei programmi a cui ha partecipato non potevano mancare Domenica In e alcuni cult degli anni ’90 come Re per una notte, Beato tra le donne e Carramba che fortuna!.

Come accade spesso ad un danzatore del livello di Mainini, è diventato anche insegnante e i suoi stage in giro per l’Italia e anche a Londra e Madrid hanno spopolato. Ciò che non tutti ricorderanno è che Fabrizio ha anche sfilato come modello per Giorgio Armani e Gianni Versace durante la trasmissione Donna sotto le stelle. Inoltre, nel 2005 è stato anche attore nella fiction Carabinieri 4.

Oggi Mainini è un eccellente coreografo televisivo ed ha lavorato a 50 Canzonissime di Carlo Conti, Miss Italia, Grande Fratello ed Amici di Maria De Filippi. In questa foto recente sul suo profilo Instagram vediamo com’è cambiato in questi anni.

L’avreste riconosciuto?