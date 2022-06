“Ora posso dirlo”: bebè in arrivo per l’ex volto di Canale 5

A molti anni dalla sua esperienza in tv, l’ex volto di Canale 5 ha annunciato di aspettare un bebè: maschietto o femminuccia in arrivo?

“Chiedetemi se sono felice?! Il senso di ogni cosa…. Ti aspettiamo”, scriveva così su Instagram, poco più di un mese fa, l’ex protagonista di un programma amatissimo targato Mediaset. La frase, con cui annunciava di essere incinta, faceva da corredo ad una foto in cui si vedeva una tutina da neonato di colore neutro.

Stiamo parlando di Claudia Piumetto, ex tronista di Uomini e Donne ai tempi di Elga Enardu, ve la ricordate? Era il 2007 e lei aveva corteggiato in precedenza Emanuele Morelli. Al termine del trono, aveva scelto Diego Daddi, ma il corteggiatore rifiutò e successivamente iniziò una storia proprio con Elga. I due sono insieme ancora oggi.

Dopo l’avventura nel famoso dating show condotto da Maria De Filippi, Claudia si è allontanata dal mondo dello spettacolo ed ha vissuto varie relazioni sentimentali che non hanno avuto esito positivo. Finché nel 2017 nella sua vita è arrivato Cosimo e sembrava che con lui tutto procedesse per il meglio. Dopo due anni, però, anche questa storia è giunta al termine.

Oggi la Piumetto ha finalmente ritrovato il sorriso accanto all’attuale compagno e, come ha rivelato lei stessa tramite i social, ora è in arrivo per loro il primo figlio! Ma si tratta di un maschietto o di una femminuccia?

Bebè in arrivo per Claudia Piumetto: l’ex volto di Canale 5 presto mamma

Dopo la notizia della gravidanza, l’ex tronista ha voluto fare un altro attesissimo annuncio ai follower. Sotto ad una foto che la ritrae felice insieme al compagno, ha scritto: “Finalmente ora posso dirlo: la nostra vita si colora di rosa, il colore più bello del mondo! Mamma e papà ti aspettano principessa”.

Sarà quindi una femminuccia ad allargare la famiglia. Come si evince facilmente dal post pubblicato su Instagram, Claudia è al settimo cielo: la bimba dovrebbe nascere tra pochi mesi, precisamente tra fine settembre e i primi di ottobre.

Tantissimi auguri a questa bella e simpatica coppia di futuri genitori!