L’ex volto di Canale 5 si è sposato in Grecia, ad Atene: festa grande!

Ha colto tutti di sorpresa la notizia del matrimonio dell’ex volto di Canale 5, avvenuto in Grecia: si tratta proprio di lei!

Estate, tempo di vacanze e di nozze: come ogni anno, in questo periodo non sono poche le coppie che decidono di compiere il grande passo e i personaggi noti della tv e del web non sono da meno in questo.

Proprio in questi giorni, la popolare youtuber ed influencer conosciuta come LaSabri Gamer ha pronunciato il fatidico “sì” col collega Pika Palindromo in un luogo davvero magico ed una cerimonia molto originale.

Anche la notizia di un altro recente matrimonio ha colpito i fan della sposa, volto amatissimo del web e anche della tv, dove molti l’hanno seguita tempo fa nel corso di un programma in onda su Canale 5. Anche quest’altra coppia si è giurata amore eterno lontano dall’Italia e precisamente ad Atene, in Grecia. Pronti a scoprire di chi parliamo?

Sono diventati marito e moglie! Fiori d’arancio per l’ex volto di Canale 5

La bellissima sposa in questione è una modella molto apprezzata e nota sui social che l’anno scorso ha partecipato come naufraga alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi vinta da Awed. Il suo percorso in Honduras fu caratterizzato da un lungo periodo vissuto in solitaria sull’isola vicina a quella del resto del gruppo.

In quell’occasione, ebbe modo di farsi valere per la tenacia ed il coraggio dimostrati nel cercare di andare avanti da sola a dispetto delle difficili condizioni di sopravvivenza tipiche del reality targato Mediaset. Ebbene sì, si tratta proprio di Beatrice Marchetti!

Giorni fa, sul suo profilo Instagram, aveva annunciato il giorno più bello postando una foto di una chiesa e scrivendo sotto “The Day”. Nelle ore successive, l’ex naufraga è poi apparsa in alcune Ig stories vestita con l’abito bianco mentre baciava ed abbracciava suo marito.

Secondo quanto si legge sul web, lui sarebbe noto col nome di Felix B. Non si tratterebbe quindi di Mathieu Magni, l’imprenditore di auto di lusso di cui spesso Beatrice aveva parlato a L’Isola dei Famosi l’anno scorso e che si recò anche in studio come suo fidanzato.

Alla cerimonia è stata invitata anche Isolde Kostner, che con la Marchetti ha condiviso l’esperienza da naufraga nel corso della stessa edizione. In questo scatto pubblicato dall’ex sciatrice, vediamo lei e suo marito Werner Peratonher accanto agli sposi.

Tantissimi auguri a Beatrice e al suo consorte!