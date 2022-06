Impossibile dimenticare Sandra Oh in Grey’s Anatomy: sapete che cosa ha fatto prima di diventare attrice?

Sandra Oh ha lasciato Grey’s Anatomy dopo la decima stagione: sapete che cosa ha fatto prima di diventare attrice?

Sandra Oh è un’attrice e doppiatrice canadese diventata particolarmente nota quando è entrata a far parte del cast di Grey’s Anatomy. Il suo personaggio è stato tra i più importanti e rilevanti nella serie.

Ha portato in scena Cristina Yang, un chirurgo attento e razionale che dedica la sua vita e tutte le sue forze al lavoro. Ha sempre messo in primo piano la chirurgia, per lei conta più del suo privato e dei sentimenti. Cristina è molto diversa dalla protagonista Meredith, nonostante questo riescono a stringere un’amicizia fraterna. Sandra ha interpretato in maniera impeccabile il ruolo e la sua uscita di scena spiazzò i telespettatori.

E’ stata lei a scegliere di lasciare il medical drama alla fine della decima stagione per poter chiudere un ciclo della propria carriera e dedicarsi a nuovi progetti. Ancora oggi, a distanza di anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista nei panni di Cristina, i fan sperano un giorno in un suo ritorno. Questo è solo uno dei personaggi che la Oh ha portato in scena ma prima ancora di intraprendere la carriera di attrice, sapete che cosa ha fatto?

Sandra Oh, star di Grey’s Anatomy, sapete che cosa ha fatto prima di diventare un’attrice?

Abbiamo visto l’attrice in Grey’s Anatomy dalla prima alla decima stagione. Decise poi di lasciare la serie tv per dedicarsi a nuovi progetti. Progetti che sono arrivati sia mentre era alle prese con l’interpretazione di Cristina Yang sia successivamente.

Infatti è famosissima, avendo recitato in moltissimi film e serie tv, sia al cinema che in televisione. Oggi non ha bisogno di presentazioni ma in molti non sapranno che cosa ha fatto prima ancora di diventare ‘attrice’.

Siete curiosi di scoprirlo? Sandra Oh sembrerebbe che da giovane negli anni degli studi, abbia suonato il flauto e studiato balletto con l’intento di diventare una ballerina professionista. Intento che scompare quando nasce in lei la passione per la recitazione. Per studiare recitazione avrebbe rinunciato agli studi di giornalismo.

Rinuncia che a quanto pare non è stata vana, perchè oggi Sandra Oh è una delle attrici più brave del panorama cinematografico mondiale.