Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, la notizia lascia tutti senza parole: cosa sta per succedere

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, arriva una notizia del tutto inaspettata: ecco cosa sta per succedere.

Abbiamo amato e seguito Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva nel ruolo di veline a Striscia la notizia per diversi anni tanto che hanno segnato un record. Nel giugno del 2021 hanno annunciato il loro ‘addio’ al tg satirico.

Nella nuova edizione cominciata a settembre sono arrivate due nuove veline, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe già conosciute grazie alla partecipazione ad Amici. Qualche mese fa, sul quel famoso bancone, abbiamo ritrovato nuovamente le ex veline, perchè Talisa e Giulia avevano avuto contatti con una persona risultata positiva al covid; quindi sono arrivate in soccorso per restare qualche giorno. Nelle ultime ore però è arrivata una nuova notizia che riguarda proprio le ex veline che lascia tutti completamente senza parole: ecco che cosa sta per succedere.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, colpo di scena: la notizia è del tutto inaspettata

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva ci hanno accompagnato per diversi anni sul bancone di Striscia la notizia. Loro hanno segnato un record per il numero di puntate in cui abbiamo visto la loro presenza. Quando hanno deciso di salutare il tg satirico e quel famoso bancone che per anni tutte le sere le ha viste portare in scena performance magiche, hanno decisamente spiazzato i telespettatori.

Oggi sono molto amate dal pubblico che non dimentica il talento e la bellezza che ogni volta hanno mostrato. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che riguarda proprio le due ex veline ed è una notizia inaspettata: cosa sta per succedere?

Ebbene, questa è una bellissima sorpresa perchè come avrete capito Shaila e Mikaela stanno per tornare in televisione in quel posto che per anni le ha accolte e nel format amatissimo. Saranno loro infatti ad accompagnare Vittorio Brumotti e il Gabibbo a Paperissima Sprint nell’edizione estiva. Per le due ex veline questa è la quarta consecutiva.

Quando inizia la nuova edizione? Non manca moltissimo, avremo il piacere di divertirci insieme a partire da lunedì 13 giugno con la formula vincente: video divertenti di papere, nuovi sketch, gaffe e errori tv da ogni parte del mondo. Non ci resta che attendere e seguire la nuova edizione di Paperissima Sprint!