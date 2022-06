Carmen Russo svela come fa a restare in forma: qual è il suo ‘segreto’

Vi siete mai chiesti come faccia Carmen Russo a restare così tanto in forma? La ballerina ha appena svelato qual è il suo segreto.

62 anni e dimostrarne sempre 20: come fa Carmen Russo a mantenersi sempre così in forma? Qualche tempo fa, vi abbiamo parlato di Martina Colombari, svelandone la sua dieta, e di come Ilary Blasi sia riuscita a dimagrire tanti chili, ma cosa occorre sapere sull’ex gieffina?

Sono tantissime le donne dello spettacolo nostrano che hanno scelto di rivelare il loro segreto di bellezza. Tra loro, c’è anche lei: la bella Carmen Russo! Al settimanale Mio, lo stesso a cui Simona Izzo si è lasciata andare ad una rivelazione sul suo ex marito, l’ex concorrente del GF Vip ha svelato come fa a godere di una forma fisica da invidiare alla sua età. Ovviamente, c’entra un regime alimentare sano e regolato – Carmen Russo, infatti, ha svelato di mangiare pasta solo due volte a settimane – ed esercizio fisico, ma questo non basta! Sembrerebbe, infatti, che la famosa ballerina ed amata soubrette faccia uso di una bevanda molto ‘particolare’. Pronti a saperne di più?

Come fa Carmen Russo a restare così in forma? Il ‘segreto’ che nessuno immaginerebbe

Per godere di quella forma fisica, si capisce facilmente che Carmen Russo cura particolarmente il suo corpo. Nel suo stile di vita, ovviamente, non può mancare una corretta alimentazione ed un costante allenamento, ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dalla diretta interessata alle pagine del settimanale Mio, sembrerebbe che la soubrette sia solita bere una bevanda ogni mattina. Stiamo parlando di un vero e proprio mix di tre sostanze: limone, zenzero e miele!

Per iniziare una nuova giornata, quindi, Carmen Russo beve questo miscuglio di sostanze e si sente immediatamente rigenerata. Ognuna di essa, ovviamente, ha dei propri benefici – a partire dal limone che ha un effetto energizzante e facilita il transito intestinale fino al miele – ma messi insieme è un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Cosa aspettate? Iniziate anche voi ad avere questa abitudine! I risultati sono davvero garantiti.