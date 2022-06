Isola dei Famosi, Alvin svela la verità sul cibo in palio durante le prove

Ospite a Casa Chi, Alvin ha rivelato qualche curiosità su L’Isola dei Famosi: tra queste, anche una sul cibo delle prove ricompensa.

Siamo giunti ormai alle battute finali di questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e tra circa due settimane sapremo finalmente il nome del naufrago vincitore. Il bilancio dell’avventura di quest’anno è in ogni caso positivo: il cast scelto per affrontare l’esperienza in Honduras è ritenuto dal pubblico uno dei migliori di sempre; Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno ricevuto solo commenti positivi per come hanno svolto il loro ruolo di opinionisti; infine, anche il ritorno di Alvin come inviato è stato molto apprezzato.

Proprio quest’ultimo in questi mesi ha raccontato in varie occasioni diversi aneddoti riguardanti questa ed altre edizioni de L’Isola da lui condotte in passato. E di curiosità su un reality del genere ce ne sono a bizzeffe.

Fin dal lontano 2003, anno in cui andò in onda per la prima volta, il pubblico si è sempre posto tante domande attorno al programma, ai suoi meccanismi, a come facciano i concorrenti a gestire situazioni così estreme come la fame, i mosquitos e la mancanza di ogni comfort.

In collegamento dal suo appartamento in Honduras con Casa Chi, Alvin ha risposto ad alcune delle domande più gettonate tra cui una sul cibo che ricevono in premio i naufraghi nelle prove ricompensa. Vi siete mai chiesti da dove provengano i manicaretti che i vincitori delle sfide divorano in pochi minuti?

Alvin svela da dove viene il cibo delle prove a L’Isola dei Famosi

Già dopo pochissimi giorni trascorsi sull’Isola, si sa che il cibo diventa l’unico vero obiettivo per i concorrenti. Motivo di litigi accesi, polemiche e discordie, tutto ciò che è commestibile diventa una vera ossessione in condizioni disagevoli come quelle che prevede il gioco.

Grazie alle famose prove ricompensa durante ogni puntata, però, i naufraghi possono sperare di rifarsi del digiuno sopportato per tutta la settimana, se non vincendo le sfide, almeno venendo scelti per condividere le pietanze in palio.

Ebbene, a Casa Chi Alvin ha rivelato che quei piatti altro non sono che quelli serviti in mensa a tutto lo staff: “I piatti che mangiano i naufraghi? Li mangio anche io! Quello è praticamente il cibo che mangiamo in mensa, quello che cucinano a noi poi lo diamo anche a loro“.

Intanto, la finale si avvicina: voi chi vorreste come vincitore?