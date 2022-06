Andreas Muller e Veronica Peparini, dopo le voci sulla crisi il colpo di scena

Un post di Andreas Muller in occasione del suo 26esimo compleanno mostra cos’è accaduto negli ultimi tempi con la compagna Veronica Peparini.

Aveva sorpreso e preoccupato i fan la confessione del ballerino Andreas Muller sulla crisi personale che stava attraversando e che inevitabilmente si riversava su vari aspetti della sua vita. “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita – aveva ammesso rispondendo ad alcune domande dei follower – Se sono depresso? Sì, anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato”.

Tuttavia Andreas aveva riconosciuto che la presenza della sua compagna Veronica Peparini, sua insegnante ad Amici nel 2015, era di fondamentale importanza in quel momento così difficile per lui: “Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza”.

Non vedendoli più tanto spesso insieme sui social, molti avevano iniziato a pensare che tra i due ci fosse una crisi, ma la docente di danza aveva smentito tali voci in un’intervista al settimanale Nuovo. “Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top – aveva spiegato – Nessuna crisi fra noi […] ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è”.

A mettere a tacere ogni dubbio è stato poi il post che il ballerino ha pubblicato su Instagram poco più di una settimana fa.

Andreas Muller spazza via i rumors sul rapporto con Veronica Peparini

Nei primi giorni di giugno, Muller ha pubblicato una galleria di foto tra le quali ce n’è una in cui appare mentre si scambia un bacio con la sua compagna. Gli scatti e i video che seguono, immortalano invece i festeggiamenti per il suo 26esimo compleanno e le prove del tour di Aka7even che vede Andreas nel ruolo di coreografo.

“Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre – si legge nella didascalia – Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi”.

Parole che esprimono un ritrovato entusiasmo per la vita e che certamente avranno reso molto felici i fan della coppia.