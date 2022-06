Non riconoscerete l’attore che ha interpretato Matias ne Il mondo di Patty: lo scatto

Ne Il mondo di Patty ha interpretato Matias, ecco com’è l’attore che l’ha interpretato a distanza di anni.

Il mondo di Patty è una una serie televisiva argentina che ha avuto grande successo. I telespettatori si sono appassionati alla storia della protagonista, una ragazzina di 13 anni che dopo una serie di vicende si iscrive alla scuola Pretty Land School Of Arts, nella quale si svolgono lezioni di canto, danza e teatro.

La sua storia si intreccia con quella di altri personaggi. La proprietaria della scuola è Ines, la madre di Leandro, il padre segreto di Patty. La ragazzina nella scuola viene derisa dalle Divine, un gruppo di ragazzi e ragazze capitano da Antonella. Quando arriva a scuola quest’ultima mentre canta la sua canzone si riferisce a lei dandole della ‘racchia’.

Nonostante le difficoltà nell’ambiente scolastico la figlia di Leandro riesce a stringere amicizia con diverse persone, come Giusy, Sol, Tamara e in particolar modo con Matias. Questo rapporto scatena l’ira di Antonella, tant’è vero che più volte litigano. L’amicizia con Matias si trasforma ben presto in amore ma la ragazzina nasconde i suoi sentimenti.

Ora, parlando dell’attore che ha interpretato questo personaggio maschile, avete visto com’è oggi a distanza di anni?

Ha interpretato Matias ne Il mondo di Patty: ecco l’attore a distanza di anni

Matias ne Il mondo di Patty è il ragazzo di cui Patty si innamora. Prima di rivederlo nella famosa scuola, lo aveva già incontrato. Infatti, la ragazzina chiama il cagnolino che trova per strada Mati, derivante dal nome del giovane, perchè un ragazzo con questo nome, l’aveva aiutata a rialzarsi dopo una caduta in bicicletta ed è quello incontro a far breccia nel suo cuore.

Ed è proprio lui quel ragazzo che l’ha aiutata e lo rincontrerà nella scuola dove si iscrive. Matias è stato interpretato dall’attore Gaston Soffritti: avete visto com’è oggi a distanza di più di 10 anni?

Eccolo oggi! Soffritti è completamente diverso, non porta più i capelli lunghi, adesso ha un’acconciatura cortissima. Naturalmente allora era un ragazzo ed era giovanissimo, aveva infatti circa 16-17 anni quando fu scelto per vestire questo ruolo. Guardando la foto di allora e confrontandola con questo scatto social in cui è fotografato, l’avreste riconosciuto?