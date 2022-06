Carlo Conti arriva una notizia strepitosa per lui: adesso può festeggiare

Una notizia bellissima per Carlo Conti: il conduttore adesso può festeggiare.

Tra i conduttori più amati della televisione italiana non possiamo non citare Carlo Conti; in realtà la sua carriera non è iniziata con il posto in conduzione ma in un ambito diverso. Infatti ha esordito nel mondo delle radio, passione che lo porta ad abbandonare un posto fisso come bancario.

In questi anni abbiamo avuto il piacere di seguirlo in molte trasmissioni dato che ne ha presentate molte. Dal 2012 conduce Tale e quale show. Dall’esordio ad oggi il programma ha avuto sempre grande riscontro da parte del pubblico tanto da non fermarsi più. La nuova edizione è già in fase di preparazione e in queste settimane sono circolati i possibili nomi di alcuni dei concorrenti anche se niente è ufficiale.

Conti oltre ad essere stato impegnato nei casting per la nuova edizione di Tale e quale show parallelamente ha condotto il nuovo format The band. I risultati ottenuti in questi anni sono molti e a quanto pare, nelle ultime ore, alle precedenti soddisfazioni se n’è aggiunta un’altra: ecco qual è la notizia da festeggiare!

Carlo Conti può festeggiare: la notizia arrivata è strepitosa

The Band è il nuovo format condotto da Carlo Conti ed andato in onda su Rai 1. Il programma è stato trasmesso dal 22 aprile al 20 maggio in prima serata. In ogni puntata le band protagoniste venivano giudicate da una giuria composta da tre membri e tutti i gruppi erano affiancati da un coach.

La prima edizione è stata vinta dalla band Isoladellerose, il cui tutor è stato Enrico Nigiotti. In questi mesi però il conduttore non si è impegnato solo nella realizzazione del programma appena citato ma anche nella preparazione della nuova edizione di Tale e quale show. Infatti in queste settimane sono stati provinati molti personaggi del mondo dello spettacolo. Nel frattempo però abbiamo continuato a vedere Conti sul piccolo schermo e nelle ultime ore è arrivata in riferimento alla sua presenza televisiva, una bellissima notizia.

Venerdì 11 giugno Carlo Conti era alla conduzione della trasmissione Con il cuore-Nel nome di Francesco, arrivata alla sua ventesima edizione. Ebbene, la serata di beneficenza, nonostante abbia registrato un sensibile calo in termini di spettatori rispetto allo scorso anno, ha comunque conquistato gli ascolti televisivi della serata. Infatti su Rai 1 è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori segnando il 17% di share, invece per esempio New Amsterdam 4 su canale 5 ha ottenuto l’attenzione di oltre 1 milione di spettatori pari a circa il 10 % di share.

Ebbene, Carlo Conti può continuare a festeggiare!