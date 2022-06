“Ho iniziato a lacrimare”: Ilary Blasi svela solo adesso cos’è accaduto

Le gaffe in diretta di Ilary Blasi sono ormai nella storia della tv, ma guardate cos’è accaduto dietro le quinte de L’Isola dei Famosi!

Mancano solo due settimane alla finale di questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e, proprio come l’anno scorso, anche stavolta Ilary Blasi ha dimostrato di essere perfetta per un programma del genere.

Bravissima nel gestire gli animi agitati dei concorrenti, la conduttrice romana ha anche aggiunto la sua personale dose di ironia e spontaneità e il risultato è stato eccellente. Essere così ‘verace’ l’ha ovviamente portata a volte a fare delle gaffe nel bel mezzo della diretta. Momenti esilaranti, dei quali Ilary è stata la prima a ridere a crepapelle davanti alle telecamere, anche in frangenti che avrebbero richiesto magari un po’ più di ‘serietà’.

Come quando è caduta dalla sedia durante una sessione di nomination, oppure quando ha avuto un lapsus mentre leggeva il messaggio per Ilona Staller. A farle da ottima spalla quest’anno ci sono gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che la Blasi ha definito scherzando i suoi “badanti”. In più di un’occasione sono infatti intervenuti per cercare di ‘salvare’ la diretta durante questi iconici episodi.

Da ciò che la moglie di Francesco Totti ha rivelato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, però, anche dietro le quinte ci sarebbe da ridere. Guardate cosa ha raccontato a tal proposito!

Isola dei Famosi, Ilary Blasi racconta cos’è accaduto dietro le quinte: incredibile!

Un trio così ben assortito come quello Blasi-Savino-Luxuria, non smette ovviamente di divertirsi e far divertire anche a telecamere spente. I tre hanno anche una specie di ‘rito’ che svolgono prima di ogni puntata ed il clima gioviale e goliardico coinvolge tutta la squadra del programma, come ha mostrato tempo fa la Blasi in una storia su Instagram.

Al noto settimanale, ha poi raccontato un incidente successo mentre si lavava le mani, poco prima di andare in onda: “Ho schiacciato il dispenser del sapone e mi è schizzato dritto nell’occhio a dieci minuti dalla diretta. Ho iniziato a lacrimare. Mi hanno dovuto rifare il trucco al volo”.

Insomma, una cosa è ormai chiara: senza Ilary, L’Isola dei Famosi non sarebbe la stessa!