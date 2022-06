La dottoressa Pimple Popper, incredibile dramma per Dania: “Mi ha sfigurato”, cos’è successo

L’incredibile dramma di Dania raccontato a La dottoressa Pimple Popper: “Mi ha sfigurato”, cos’è successo? Davvero clamoroso.

Quando si è presentata alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, anche Dania – così come Ashley – non ha affatto trattenuto le lacrime. Da diverso tempo, infatti, la donna era costretta a convivere con la sua malattia ed adesso era arrivata al punto che non riusciva più a sopportarla.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, quindi, sembrerebbe la simpaticissima Dania abbia iniziato a soffrire della sua patologia subito dopo la nascita della sua prima figlia. Un evento piuttosto traumatico, da come si può chiaramente comprendere. E che le ha completamente rivoluzionato la vita. Alle telecamere, infatti, la paziente della dermatologa ha raccontato di non voler più vivere isolata dal resto della società. E di essere profondamente addolorata per questo. “Mi ha sfigurato”, ha detto Dania alle dottoressa al momento del suo primo consulto in studio. Curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando?

L’incubo di Dania a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Non solo lipomi e cisti, ma anche vere e proprie malattie della pelle: è questo quello di cui si occupa La dottoressa Pimple Popper nel suo studio. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della patologia da cui era affetta Audrey, ma adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi di quella che provocava un immenso dolore a Dania. Come dicevamo, sembrerebbe che le prime avvisaglie della malattia siano iniziate a spuntare in concomitanza con la sua prima gravidanza, ma col passare del tempo la situazione è peggiorata. Il suo naso, infatti, ha iniziato ad assumere un aspetto del tutto diverso dal solito ed è diventato sempre più grosso. Si tratta di rosacea!

La storia di Dania è molto simile a quella di David, anche se – come sottolineato dalla stessa dottoressa – le condizioni della sua pazienti erano decisamente migliori rispetto a quella dell’uomo. In entrambi i casi, si trattava di rinofima, ma a Dania la malattia si era estesa in misura minore. In ogni caso, la dottoressa ha immediatamente provveduto alla sua rimozione tramite l’elettrocauterio.

Dopo l’operazione, il naso di Dania è ritornato alla completa normalità.