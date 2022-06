In pochi lo sanno: che lavoro fa la mamma di Can Yaman

Sapete che lavoro fa la mamma di Can Yaman? Svolge un mestiere ben diverso da quello di suo figlio.

Can Yaman è l’attore turco diventato famoso per le sue interpretazione nelle serie turche trasmesse in Italia e in molti paesi del mondo. La prima volta che lo abbiamo visto ha vestito i panni di Ferit Aslan in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Infatti sale alla ribalta anche nel suo paese grazie a questo personaggio nonostante prima avesse già recitato in diverse serie televisive.

Dopo il ruolo del ricco uomo d’affari, è nuovamente in tv con il personaggio che gli ha donato un successo impressionante, Can Divit, in Daydreamer- Le ali del sogno. Ha affiancato l’attrice Demet Ozdemir che ha vestito i panni di Sanem.

Da circa un anno l’attore si è trasferito in Italia e dietro questa scelta ci sono importanti progetti lavorativi legati al nostro paese. Infatti nel 2021 ha recitato al fianco di Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria della pasta De Cecco, diretta dal regista Ferzan Ozpetek. Ma non finisce qui, perchè poco dopo lo abbiamo visto in un cameo in Che Dio Ci aiuti 6, nel ruolo del barista Gino. Per Can Yaman è anche arrivato un importante lavoro, l’anno scorso ha firmato un contratto come protagonista nel reboot della serie cult degli anni 1980, Sandokan. Un ruolo questo importantissimo che l’ha spinto a duri allenamenti.

Vive in Italia da ormai molti mesi anche se fa qualche volta ritorno in Turchia, dove c’è la sua famiglia. Ecco, cosa sappiamo al riguardo? Sapete che lavoro fa sua madre?

Can Yaman, sapete che lavoro fa sua mamma? Cosa abbiamo scoperto

Nella stagione autunnale dovrebbe essere trasmessa la serie che lo vede al fianco di Francesca Chillemi, Viola come il mare. La fiction, si diceva, doveva andare in onda all’inizio del 2022 ma così non è stato. Bisognerà aspettare ancora un po’ per vederlo nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir.

Intanto, scopriamo che cosa fa nella vita sua mamma. Innanzitutto partiamo col dire che l’attore è molto legato alla sua famiglia, a suo padre e a sua madre. Sua mamma si chiama Guldem Hanim ed è stata sposata con il padre dell’attore soltanto per pochi anni.

Eccoli insieme in uno scatto social. Di che cosa si occupa ? Sembrerebbe, da quanto si legge sul web, che sia una professoressa di Lettere. Suo padre è invece un avvocato