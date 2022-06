Interpreta Miranda Bailey in Grey’s Anatomy: come ha avuto inizio la carriera di Chandra Wilson

Interpreta Miranda Bailey in Grey’s Anatomy, sapete come ha avuto inizio la carriera dell’attrice Chandra Wilson?

Chandra Wilson è divenuta nota per la sua interpretazione nella serie televisiva di successo Grey’s Anatomy. Nel famoso medical drama interpreta il medico Miranda Bailey. E’ un chirurgo eccezionale ed è il capo degli specializzandi. Nonostante il carattere severo si affeziona molto a loro tanto da paragonarli a figli e come tale condivide con loro gioie e dolori.

Il personaggio di Wilson, nella serie, è il cuore dell’ospedale, anche se non vuole ammetterlo e stringe un legame speciale con il Capo. L’attrice oltre a recitare in Grey’s Anatomy, e quindi in televisione, ha recitato anche al cinema. Tra le sue apparizioni televisive ricordiamo quelle nelle serie televisive Law & Order – I due volti della giustizia, Sex and the City e I Soprano e nei film Stella solitaria e Philadelphia. Come abbiamo detto, grazie al ruolo della dottoressa Miranda è divenuta nota in tutto il mondo, ma sapete prima di diventare così famosa, come ha avuto inizio la sua carriera?

Chandra Wilson interpreta Miranda in Grey’s Anatomy: come ha avuto inizio la sua carriera

Grazie a Grey’s Anatomy Chandra Wilson è diventata famosa in tutto il mondo. Nella famosa serie televisiva interpreta la dottoressa Miranda Bailey, un chirurgo severo ma che nonostante questo suo carattere tanto forte, lega molto con gli specializzandi, trattandoli come figli.

Questo personaggio è il cuore del Seattle Grace Hospital. In questi anni l’attrice ha recitato anche in altri film e serie tv, come in due episodi della serie spin-off di Grey’s Anatomy Private Practice, ne I Robinson, Cosby, Sex and the City, Law & Order – I due volti della giustizia e in tanti altri ancora. Oggi è una star, ma sapete come ha avuto inizio la sua carriera?

Chandra Wilson ha cominciato lavorando a teatro, quando era piccolissima. Aveva soltanto cinque anni quando recita col Houston-based Theatre Under the Stars. Dopo aver ottenuto il BFA in Arti Drammatiche partecipa in piccoli ruoli in serie televisive e film, e nel 2001 ottiene il suo primo ruolo regolare, nella miniserie Bob Patterson. Nel 2005 diventa nota grazie a Grey’s Anatomy.