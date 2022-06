Marco Mengoni in un’intervista ha svelato che cosa ha fatto per mantenersi prima del successo.

Marco Mengoni dopo aver vinto la terza edizione di X-Factor è salito alla ribalta; dal 2009 ad oggi ha scalato molti palchi e potremmo citare tantissimi importanti risultati raggiunti, come per esempio è il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015.

In una recente intervista a Vanity Fair si è raccontato sotto molto punti di vista, svelando di dedicarsi anche ad iniziative per l’ambiente. Infatti è testimonial della campagna National Geograpich per la sensibilizzazione sull’uso e sullo smaltimento della plastica. Nel corso della chiacchierata ha anche svelato di aver preso una decisione che pochi si sarebbero aspettati. Il cantante ha deciso di riprendere gli studi. Ciò è avvenuto circa un anno fa. Si è iscritto all’università e precisamente a Psicologia.

Ma non è finita qui perchè tra una rivelazione ed un’altra, parlando dell’inizio della sua carriera e dei vari passi fatti, ha anche raccontato che cosa ha fatto per mantenersi prima di conoscere il successo.

Marco Mengoni, cosa ha fatto per mantenersi prima di conoscere il successo

In un’intervista a Vanity Fair Marco Mengoni ha parlato di vari aspetti di sè e della sua carriera. Abbiamo scoperto così che il cantante è uscito di casa direzione Roma a 17 anni e di avere informato la famiglia della decisione a tavola.

A tal riguardo dice che se potesse tornare indietro anticiperebbe la scelta di qualche anno, quando già sentiva di doversi cibare di altro: “Il nonno, che era avantissimo, anche più dei miei genitori, mi ha detto: “E’ giusto, vai”. La mamma ha pianto a dirotto, il papà non ha condiviso la mia scelta però l’ha rispettata”, ha raccontato; inoltre ha rivelato che suo padre gli disse che se avesse allora chiuso la porta si sarebbe dovuto mantenere da solo. Ed è proprio quello che Mengoni ha fatto e come è riuscito a mantenersi?

Come svela nella medesima intervista, faceva il fonico in uno studio registrando pubblicità, il barman a Frascati e suonava pure. Così Mengoni lavorando con tanto impegno e grazie al talento è poi riuscito ad arrivare dov’è oggi.