Bekir è l’aiutante di Hakan in Bitter Sweet: dopo un paio di anni l’attore non è più come lo abbiamo visto

In Bitter Sweet Bekir non è un protagonista ma svolge un ruolo importante: ecco com’è oggi l’attore che lo ha interpretato.

In Italia Bitter Sweet-Ingredienti d’amore è andata in onda dal 10 giugno al settembre del 2019. In Turchia, paese di produzione, è stata trasmessa con qualche anno di anticipo. La protagonista della serie è Nazli, una giovane cuoca che per mantenere i suoi studi universitari e la casa dove vive insieme a sua sorella e alla sua amica Fatos, cerca lavoro.

Lo trova presso la casa di un ricco uomo d’affari, Ferit Aslan, che la assume come chef personale. I due si innamorano ma la giovane si allontana dall’uomo a causa di sua sorella. Infatti quest’ultima si è intromessa nei piani cattivi di Hakan e Demet, i coniugi che cercano con l’inganno di portare via Bulut a Ferit, suo nipote.

Hakan e Demet, in particolare il primo citato, è affiancato da un uomo che lo aiuta nei suoi piani più sporchi, parliamo di Bekir.

Questo personaggio non è protagonista ma è fondamentale nella storia perchè è spesso lui prima ancora di Hakan a rendersi colpevole di quanto il suo capo gli ordina di fare. Siamo andati a spulciare sul profilo instagram dell’attore che ha interpretato l’aiutante di Hakan: ecco farete fatica a riconoscerlo in questo scatto!

Ha interpretato Bekir, l’aiutante di Hakan in Bitter Sweet: l’attore è irriconoscibile

Bekir ha affiancato Hakan nei suoi disonesti piani, accompagnandolo in tutti i suoi movimenti. E’ spesso lui a rendersi protagonista, per ordine del suo capo, di atti poco piacevoli. Questo personaggio non è protagonista in Bitter Sweet ma il suo ruolo è comunque fondamentale per la serie, in particolare per quello che svolge.

Come vi abbiamo anticipato, siamo andati a curiosare sul profilo instagram dell’attore che lo ha interpretato e siamo rimasti completamente stupiti: il motivo? Non è così facile riconoscerlo in questo scatto.

Ecco la foto social di Emre Kentmenoglu, interprete di Bekir in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. A distanza di un paio di anni, appare molto diverso. In questi ultimi anni ha fatto crescere i capelli anche se di recente li ha nuovamente tagliati. Oggi è molto muscoloso, infatti guardando il suo canale vediamo che si allena tutti i giorni. Anche l’abbigliamento è differente, ha lasciato a casa gli abiti eleganti di Bekir e nella vita di tutti i giorni veste in modo sportivo e casual: voi l’avreste riconosciuto?