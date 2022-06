Avete mai visto com’era Diletta Leotta prima del successo? Spunta la foto dei suoi 14 anni, com’è cambiata nel tempo: da non credere!

In tantissimi se lo chiedono: com’era Diletta Leotta prima del successo? Ad oggi, la sua bellezza non può assolutamente passare inosservata ed è,molto spesso, oggetto di discussioni, ma com’era prima di diventare quello che è oggi?

Tra i tantissimi volti sportivi che circolano sui nostri piccoli schermi, quello di Diletta Leotta è uno di quelli che ha saputo cavalcare la cresta dell’onda da subito. Giovanissima e bellissima, la conduttrice siciliana ha iniziato a muovere i primi passi da giovane, ma subito mettere tutti d’accordo. Dapprima volto della Serie B italiana ed, in seguito, puntata di diamante di DAZN, la Leotta ne ha fatta di strada dopo la sua laurea. Com’è cambiata, però, nel corso del tempo? Ad oggi, come dicevamo, la sua bellezza è indescrivibile, ma è sempre stata così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si: ecco la foto dei suoi 14 anni.

Diletta Leotta prima del successo: com’è cambiata negli anni

È tra le stelle di Instagram, Diletta Leotta! Solita ad intrattenere il suo pubblico con scatti in compagnia dei suoi genitori o di suo fratello, l’amatissima conduttrice siciliana non perde occasione di condividere scatti appartenenti alla sua vita lavorativa, ma anche al suo passato. E così, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una foto risalente all’estate del 2006 quando la bella Diletta aveva solo 14 anni. Curiosi di vedere anche voi com’era prima del successo?

Sono in tantissimi i Vip che adorano condividere foto del passato, ma Diletta Leotta ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. In questa foto del 2006, la conduttrice sportiva si mostra in tutta la sua bellezza e la sua semplicità. Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Prima del successo, Diletta Leotta era proprio così. Noi non notiamo alcuna differenza, voi?

È rifatta?

C’è chi dice che Diletta Leotta si sia rifatta, ma è davvero così? In merito a questo, la conduttrice ha dato una risposta che lascia poco spazio ai dubbi. Cosa ne pensate?