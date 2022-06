Alba Parietti, ‘imprevisto’ incredibile in aereo: cos’è successo alla showgirl

Alba Parietti, l’incredibile imprevisto in aereo: avete visto cosa è successo alla showgirl? L’inimmaginabile: guardiamo insieme!

Avete visto cosa è successo ad Alba Parietti mentre era in aereo? Attivissima come sempre sul suo profilo social ufficiale, l’amata showgirl condivide momenti di vita quotidiana con la sua community. E proprio sul canale social che Alba Parietti in questi ultimi giorni ha postato nuovi contenuti.

La sua galleria fotografica è ricca di scatti in cui la splendida showgirl appare al naturale ma non solo perché se ben ricordiamo qualche settimana fa Alba Parietti ci ha mostrato uno scatto del passato in cui appariva giovanissima, aveva solo 18 anni.

Non finisce qui perché ci siano scatti in cui la showgirl viaggi indietro nel tempo recuperando scatti imperdibili, balzano all’occhio anche gli ultimi contenuti che ha condiviso proprio in questi giorni sul suo profilo ufficiale. Era in aereo quando improvvisamente ad Alba Parietti succede questo!

Cosa accade in aereo con Alba Parietti

Insieme al compagno Fabio Adami, i due hanno trascorso qualche giorno nella splendida Roma alla Trattoria della barchetta insieme ai propri amici. Tra i vari contenuti che la showgirl ha pubblicato di quella serata, uno in particolare ha catturato la nostra attenzione. Alba Parietti ha preso il suo volo per volare verso Ibiza per dare inizio alle sue vacanze estive e guardate un po’ cosa ha mostrato la showgirl, cosa è successo mentre era in aereo.

“Domani si riparte per Ibiza, qui avevo trovato sul mio volo un bel gruppetto di ragazzi, versione addio al celibato. Quando me la voglio tirare un po’ mi metto d’accordo con qualche amico compiacente o li pago tutti e 140 o più.. Che ci vuole?“, ha scritto la showgirl. Il video mostra un gruppo di giovani intenti a fare la ola alla splendida Alba Parietti.

“Hanno accettato tutti.. [..], con 6 o 7 mila euro una se la cava e fa un figurone, lo puoi ripostare anche una volta all’anno così convinci il tuo fidanzato che sei una strafica super famosa.. Sono soldi ben spesi“.

Ma la showgirl ci tiene a precisare poi: “Prima che qualcuno specifico che scherzo, non si sa mai, la mente umana non è sempre ricettiva“.