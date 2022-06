L’ospedale di New Amsterdam esiste davvero? Il retroscena che in pochissimi conoscono

New Amsterdam è una serie tv seguitissima, ma l’ospedale esiste davvero? Siamo certi che questo retroscena lo conoscono in pochissimi.

Siete pronti a questa terza puntata di New Amsterdam? Stasera andranno in onda due nuovi episodi e siamo certi che anche queste, così come tutte le altre precedenti, vi regaleranno delle emozioni indescrivibili.

Dopo il finale choc della terza stagione, questi nuovi episodi di New Amsterdam non potevano aprirsi in modo migliore! Queste due prime puntate hanno regalato dei colpi di scena impressionanti, ma stasera accadrà davvero l’impossibile. In attesa, però, di poter vedere da vicino tutto quello che succederà in questa terza puntata, siete curiosi di sapere se l’ospedale New Amsterdam esiste davvero? Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo rivelato che le villette di Wisteria Lane non esistono nella realtà, ma fanno parte di un set. Cosa sappiamo, invece, del famoso nosocomio dove opera il buon Max Goodwin? Siamo certi che questo retroscena lo conoscono in pochissimi!

L’ospedale di New Amsterdam esiste davvero? Cosa abbiamo scoperto

Siamo certi che anche voi ve lo sarete chiesti ed è proprio per questo motivo che siamo pronti a dirvi ogni cosa! Vi siete mai chiesti, ad esempio, se l’ospedale New Amsterdam esiste davvero nella realtà? Tante volte ci è capitato di parlarvi di luoghi che vediamo nelle serie tv e che esistono davvero – proprio come il “famoso” Ambrosiano di Doc-nelle tue mani – ma vale lo stesso anche per New Amsterdam? Forse non tutti lo sanno, ma si! L’ospedale che compare nella seguitissima serie tv di Mediaset, esiste davvero!

A questo punto, la domanda sorge spontanea: appurato che il famoso New Amsterdam esiste davvero, siete curiosi di sapere dove si trova? Così come nella serie tv, l’ospedale si trova a New York. Ed esattamente è localizzato al 462 della First Avenue, in uno dei quartieri di Manhattan. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Il Bellevue Hospital, è questo il suo vero nome nella realtà, è stato il primo nosocomio che, fondato nel 1766, ha offerto le cure a chiunque ne avesse bisogno, ma non aveva disponibilità economiche per pagarle, ma anche il primo ad avere un reparto di maternità ed il primo ad offrire cure a presidenti degli Usa e ambasciatori delle Nazioni Unite. Insomma, un ospedale di tutto rispetto!

Lo sapevate?