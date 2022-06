Dopo La clinica per rinascere Giovanni è un’altra persona: guardatelo oggi, la sua vita è cambiata radicalmente

Dopo il suo percorso a La clinica per rinascere Giovanni è un’altra persona: oggi la sua vita è cambiata radicalmente.

Dopo la trasformazione di Roberta, non possiamo fare a meno di mostrarvi quella di Giovanni! Uno dei pazienti del dottor Giardiello a La clinica per rinascere, il trentaseienne napoletano era giunto nel programma di Real Time con un peso che superava di gran lunga i 250 kg e una grandissima voglia di rinascere.

Così come quella di Lillino, anche la storia di Giovanni era piuttosto dolorosa. Con un peso esatto di 277 kg, il trentaseienne ha raccontato alle telecamere del programma di essere arrivato a quel punto di obesità dopo la morte di sua madre. È stato proprio questo evento tragico, infatti, che ha fortemente addolorato Giovanni e lo ha spinto a cercare nel cibo il suo unico conforto. Molto presto, però, si è reso conto che così non poteva più andare avanti ed ha scelto di rivolgersi al dottor Giardiello. Avete visto com’è diventato oggi? Sono trascorsi anni dalla sua richiesta d’aiuto al medico chirurgo, ma oggi Giovanni è davvero un’altra persona.

Giovanni dopo La clinica per rinascere è tutt’altra persona: vita cambiata

Così come ha fatto Rosarita, anche con Giovanni il dottor Giardiello non ha potuto fare a meno di mostrare il suo cambiamento. Sono trascorsi diversi anni da quando il trentaseienne ha scelto di affidare la sua rinascita nelle mani del medico chirurgo del Pineta Grande Hospital in Campania, ma ad oggi appare visibilmente cambiato.

Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo della foto caricata dal dottor Giardiello, sembrerebbe che Giovanni sia passato da un peso massimo di 277 kg ad un minimo di 148 kg. “Dal giorno dell’intervento è rinato”, scrive ancora il medico chirurgo, non nascondendo affatto il suo orgoglio per la trasformazione del suo paziente.

Ad oggi, sembrerebbe che la vita di Giovanni sia fortemente cambiata! Non solo è dimagrito – e l’immagine in alto ce lo conferma – ma è anche un dolce papà che si occupa delle sua attività di ristorazione. Facciamo a Giovanni un grandissimo in bocca al lupo!