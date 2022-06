Paola Di Benedetto sfoggia un capo d’abbigliamento che vorranno tutte quest’estate

Paola Di Benedetto conquista i fan con un abbigliamento destinato ad essere copiato da tutte: avete visto come si è mostrata?

Bellissima lo è sempre stata, ma negli ultimi anni Paola Di Benedetto ha davvero catturato l’attenzione di tutti anche grazie al suo gusto in fatto di look. L’ex Madre Natura degli esordi è ora diventata un vero punto di riferimento per tutte le appassionate di moda che ogni giorno possono ispirarsi a lei per nuove idee fashion.

La splendida 27enne vicentina è attualmente protagonista indiscussa del gossip per il bacio col rapper Rkomi e, mentre i fan si chiedono se i due a breve confermeranno ufficialmente la storia tra loro, lei continua ad incantare i fan con i suoi scatti social.

Di recente ha lasciato tutti di stucco mostrandosi con un capo d’abbigliamento davvero irresistibile che andrà a ruba quest’estate. Per non parlare del resto del look: dettagli davvero ultra glamour, che diventeranno sicuramente di gran tendenza.

Paola Di Benedetto lancia un modello di top irresistibile: guardate che meraviglia!

Nonostante il periodo buio attraversato dopo la vittoria al GF Vip 4, l’ex fidanzata di Federico Rossi sembra vivere una fase molto positiva dal punto di vista lavorativo. Pochissimi mesi fa l’abbiamo vista condurre il PrimaFestival 2022 al fianco di Ciro Priello e Roberta Capua ed attualmente è molto soddisfatta della sua esperienza come speaker di RTL 102.5. Intanto sui social continua a riscuotere grande successo come influencer: avete guardato attentamente i suoi strepitosi outfit?

Pochi giorni fa, ad esempio, Paola si è mostrata con uno stile mannish molto intrigante: impossibile non fare caso al suo originalissimo top “nude”! Il bustier senza spalline e con i ferretti ha un effetto “reverse” decisamente iconico.

Una creazione dello stilista Alessandro Vigilante, ex allievo ballerino di Amici che dopo il talent ha intrapreso la propria carriera nel mondo della moda. Frutto del suo lavoro anche i pantaloni neri a zampa d’elefante con spacchi frontali da 595 euro. Avete visto infine che eleganza le fantastiche scarpe nere col tacco e i gioielli firmati Bvlgari?

Pensate anche voi che il reverse top di Paola sarà di gran tendenza quest’estate?