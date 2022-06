Stash dei The Kolors racconta tutto: brutto incidente, cos’è successo

Mentre si trovava in auto con il resto del gruppo, Stash ha avuto un incidente stradale: è successo proprio prima di un concerto.

Estate, tempo di concerti per tantissimi artisti, italiani e non. Sono tante le star della musica che in questo periodo sono impegnati con le varie tappe dei loro tour, alcune delle quali diventate sold-out in pochissimi giorni.

Tra i cantanti e le band che hanno già iniziato il loro tour in giro per l’Italia ci sono anche Stash e i The Kolors. L’artista casertano, che da allievo di Amici è diventato un nome affermato nel mondo delle sette note, è reduce dall’ultima stagione del talent show nella quale ha ricoperto per la seconda volta il ruolo di giudice affiancato da Stefano De Martino e da Emanuele Filiberto di Savoia.

In alcune delle date sarà presente anche Crytical, ex allievo di Anna Pettinelli ad Amici 21, al quale Stash aveva fatto una proposta di lavoro quando il ragazzo fu eliminato dal Serale. Una gioia immensa per il giovane rapper che si disse onorato dell’opportunità offertagli.

Giorni fa si è verificato però un episodio spiacevole: i The Kolors e il loro leader hanno avuto un incidente stradale proprio mentre erano diretti in auto verso il luogo di un loro concerto. E’ stato lo stesso Stash a raccontare come sono andati i fatti.

Incidente per Stash e la sua band: ecco cosa ha raccontato l’artista

Fortunatamente il sinistro che ha visto coinvolta la vettura della band non è stato grave, ma in questi casi è normale un po’ di spavento. Stash ha subito rassicurato i fan sul fatto che l’episodio non ha avuto nessuna conseguenza importante se non un vetro dell’auto frantumato.

Nella storia pubblicata su Instagram appare infatti il finestrino distrutto, oltre al racconto di quello che è successo: “Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!“. Seppur con un po’ di ritardo, il gruppo è poi riuscito a raggiungere il luogo del concerto a cui potranno fortunatamente seguirne tanti altri.

I fan possono stare tranquilli: Stash e i The Kolors continueranno il loro tour senza alcun problema, voi andrete a vederli?