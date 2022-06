La ricordate a Matrimonio a prima vista? Oggi l’ex protagonista è in dolce attesa

Matrimonio a prima vista, è stata una delle protagoniste di una vecchia edizione oggi è in dolce attesa!

Uno dei programmi più amati e seguiti in onda in chiaro su Real Time è Matrimonio a prima vista. Il format vede al centro dell’attenzione delle coppie formate con persone che prima del sì non si conoscono. E’ il team di esperti, composto da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, che li mette insieme sulla base di interviste, tratti comuni e confronti.

La precedente edizione è stata un continuo colpo di scena. Ricordate cos’è successo? Alla scelta finale tutti gli sposi avevano deciso di restare insieme, sorprendendo i telespettatori da casa. Purtroppo però la svolta c’è stata nella puntata successiva, quando abbiamo scoperto che su tre coppie due, in questo caso parliamo di Gianluca e Giorgia e Cristina con Mattia, si erano separati. Soltanto Giorgia e Antonio avevano proseguito nel matrimonio, almeno da quello che avevamo visto nella puntata ‘e poi’. Infatti dopo alcune ore è arrivata un’altra inaspettata notizia. Anche l’ultima coppia si è separata, la puntata di ‘Matrimonio a prima vista e poi’ era stata registrata qualche mese prima e in quell’arco di tempo qualcosa era cambiato.

In tutte le edizioni abbiamo avuto modo di conoscere persone nuove, chi ha seguito il format non avrà dimenticato nessuno dei protagonisti. Ebbene, una delle protagoniste di una vecchia edizione è in dolce attesa: scopriamo chi è.

Matrimonio a prima vista, una delle protagoniste è in dolce attesa

Abbiamo seguito tante coppie a Matrimonio a prima vista, qualcuna è ancora insieme e molte si sono separate. Chi segue da anni il programma non avrà dimenticato nessuno dei partecipanti.

Ebbene, una delle protagoniste di una vecchia edizione è in dolce attesa. In realtà l’annuncio è arrivato qualche mese fa. Vi ricordare di Sitara Rapisarda? Impossibile dimenticarla! Ai tempi della sua partecipazione al format si sposò con Gianluca Elifani. Il matrimonio però non andò bene e si separarono.

Ecco, oggi la bella ex sposa di Matrimonio a prima vista è incinta! L’annuncio è arrivato a maggio: “Scoprirti è stata l’emozione più forte, intensa ed inaspettata della nostra esistenza. Una nuova vista si sta facendo largo in questo mondo”. La didascalia è stata accompagnata da una meravigliosa immagine in cui è fotografata insieme al suo compagno in cui mostra il pancino.

Auguri a Sitara e a Marco!