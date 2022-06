Ricordate Elena D’Amario ai tempi di Amici? Lo scatto di 12 anni fa mostra il cambiamento

Elena D’Amario da anni è una professionista della scuola di Amici, ma ricordate com’era quando entrò come allieva?

Elena D’Amario prima ancora di entrare come allieva nella scuola di Amici aveva già debuttato in televisione nel programma Il ballo delle debuttanti; successivamente, un anno dopo entra a far parte del talent show di canale 5, nella nona edizione. Allora fu fortemente voluta dal maestro di danza Steve La Chance.

Riuscì ad accedere alla fase serale posizionandosi al secondo posto nel podio danza vinto da Stefano De Martino. Dopo l’esperienza ad Amici si trasferisce a New York dove entra a far parte del corpo di ballo della compagnia Broadway Dance Center. Intraprende con la stessa diversi tour mondiali interpretando ruoli da prima ballerina.

Il suo ritorno in Italia è stato segnato dall’ingresso nella scuola di Amici come professionista, ed oggi oltre a svolgere questo ruolo è anche coreografa. Dai tempi della sua partecipazione come allieva sono passati più di 10 anni dato che Elena ha fatto parte della stagione 2009-2010, ricordate com’era allora? In questo scatto di 12 anni fa noterete il cambiamento.

Elena D’Amario ai tempi di Amici: lo scatto di 12 anni fa mostra il cambiamento

Ci siamo letteralmente lasciati travolgere dalla bellezza del suo talento sul palco del Festival di Sanremo. Ricorderete sicuramente quando nella serata cover si è esibita sul palco del dell’Ariston sulle note di What a Feelin’, interpretato da Elisa in gara al festival.

Talento, passione, arte, bellezza, tutto questo fa parte della ballerina che da anni ci lascia senza parole con le sue esibizioni nello studio di Amici. Infatti dopo essere stata lei stessa un’allieva della scuola e dopo esperienze importanti in giro per il mondo, il suo ritorno è stato segnato dall’ingresso nel talent come professionista. Ecco, dalla sua partecipazione sono passati più di 10 anni, com’era allora la D’Amario?

Questo scatto risale a 12 anni fa quando Elena era un’allieva, voluta fortemente da Steve La Chance. Naturalmente qualche cambiamento c’è stato, ai tempi della scuola era giovanissima, aveva circa 20 anni. Possiamo notare che oggi ha un fisico molto più scolpito, è inoltre diverso il trucco e l’acconciatura. Nonostante questi dettagli diversi non sarebbe stato difficile riconoscerla.