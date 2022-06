Andreas Muller mostra orgoglioso la sua nuova casa: “Senza mai chiedere niente a nessuno”

Grande soddisfazione per Andreas Muller che ha mostrato a tutti la sua casa ristrutturata grazie ai propri sforzi: guardate che capolavoro!

Dopo aver fatto preoccupare un po’ i fan rivelando sui social di non stare attraversando il miglior momento della sua vita, il bravissimo ballerino Andreas Muller sembra stia finalmente ritrovando il sorriso. Sicuramente aver ripreso a lavorare lo ha aiutato, ma c’è un’altra grossa novità che lo rende felice.

Si tratta della sua nuova casa, un appartamento che in questi ultimi mesi ha ristrutturato ed arredato con grande impegno e sacrificio. Un risultato che lo gratifica non poco e che per lui significa moltissimo: “Felice, di aprirvi le porte di casa, completamente ideata e pensata da me”, si legge nel post pubblicato al riguardo sui social

Il compagno di Veronica Peparini ha infatti postato su Instagram un video in cui si vedono le immagini del prima e del dopo: la casa è stata completamente rinnovata ed ora è pronta ad accogliere l’amatissima coppia nata ad Amici. I due sono soliti condividere molti momenti della loro vita insieme e, dopo le voci su un’ipotetica crisi tra loro, di recente sono apparsi più felici ed innamorati che mai.

Come dicevamo, nel video pubblicato da Andreas si vede già una parte del lavoro completato. Salotto e cucina sono davvero favolosi e migliaia di follower hanno mostrato la loro approvazione con like e commenti. Vediamo quindi i primi angoli della casa, ne vale davvero la pena!

Andreas Muller, la nuova casa è un vero gioiello: avete visto che bella?

Sotto al video, Muller ha espresso tutto il suo entusiasmo per essere riuscito, senza l’aiuto di nessuno, a coronare quest’altro sogno: “Frutto del mio lavoro e dei miei sacrifici, senza mai chiedere niente a nessuno, senza mai aspettarmi niente, nessun regalo o posizione regalata”, ha scritto.

I dettagli mostrati dal ballerino professionista ed ex allievo di Amici sono davvero interessanti per chi ama uno stile di arredamento moderno ma che conservi comunque un’atmosfera calda ed accogliente.

Il contrasto tra i colori scuri ed il legno del tavolo in salotto o dei mobili della cucina sono un mix eccellente che garantisce luminosità agli ambienti e li rende semplici e sofisticati allo stesso tempo.

Da notare i faretti sia in cucina che in salotto, zona a cui si accede già dalla porta d’ingresso. Non trovate anche voi che diano un tocco di classe all’intera casa?

Non vediamo l’ora di vedere la nuova casa di Andreas completa: dalle premesse, sarà sicuramente stupenda!