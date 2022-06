Elisa Isoardi torna in tv ma c’è subito qualcosa con cui la conduttrice dovrà fare i conti, un brutto inconveniente.

Negli ultimi tempi sono state molte le voci su un possibile ritorno di Elisa Isoardi in televisione dopo un periodo di assenza. L’ultima volta che l’abbiamo vista in veste di conduttrice risale a circa due anni fa con l’ultima puntata de La prova del cuoco e successivamente è entrata a far parte del cast de L’Isola dei famosi nel 2021.

Un’esperienza che purtroppo si è conclusa prima del previsto dato che fu costretta a ritirarsi per motivi di salute. Elisa però nella sua breve permanenza in Honduras riuscì da subito a dimostrare di avere tutte le carte in regola per vincere ed essere una vera Leader.

Come abbiamo detto ci sono state voci e notizie su un possibile ritorno sul piccolo schermo, voci che adesso trovano piena conferma. C’è un ma perchè Elisa è pronta a tornare in televisione ma dovrà fare i conti subito con un ‘inconveniente’.

Elisa Isoardi torna in tv ma c’è subito qualcosa con cui fare i conti: brutto ‘inconveniente’

Dopo voci e notizie è confermato che Elisa Isoardi torni in televisione con la prossima stagione autunnale. Non sappiamo al momento quale sia il programma che le verrà affidato e di cosa tratti, è noto solo che sarà una trasmissione on the road, quindi la conduttrice avrà modo di girare l’Italia.

C’è però un inconveniente e non proprio piccolo. Davide Maggio ha confermato che la conduttrice avrà spazio su Rai due, conferma arrivata dai palinsesti televisivi che porta una certezza, la presenza della Isoardi in onda la domenica pomeriggio. Ma ecco qual è l’inconveniente, sembrerebbe infatti che il programma di cui prenderà il timone andrà in onda nella fascia pomeridiana, tra le 15 e le 16, e fin qui non c’è nulla da dire.

Ma ricordate quali programmi vanno in onda il pomeriggio di domenica? Parliamo di Domenica in con Mara Venier che ci accompagnerà anche nella prossima stagione e di Amici che a quanto pare anche nella prossima edizione dovrebbe andare in onda di domenica e non più il sabato. Gli orari di questi grandi colossi della televisione dovrebbero in parte coincidere con quelli del programma che condurrà Elisa Isoardi: questo è l’inconveniente e non da poco.

Al momento non si hanno maggiori informazioni, restiamo in attesa.