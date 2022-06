Laetitia Casta svela il motivo per cui non c’è stato il matrimonio con il noto attore italiano

Solo ora Laetitia Casta svela il motivo per cui non c’è stato il matrimonio con il famoso attore italiano: non l’avreste mai detto.

Attrice e modella di successo: Laetitia Casta è un’artista a 360 gradi! Recentemente, si è raccontata a Il corriere della sera. E il racconto che ha fatto uscire fuori di sé, è davvero inedito. Ha parlato davvero di tutto in questa sua intervista – proprio come ha fatto Gabriele Muccino qualche settimana fa – svelando il motivo per cui non c’è stato il matrimonio col famoso attore italiano.

Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che sono soliti raccontarsi a 360 gradi nel corso delle loro interviste a quotidiani o settimanali. L’ha fatto recentemente, ad esempio, Cristina D’Avena, che si è lasciata andare una triste confessione sul passato, ma anche Laetitia Casta. A partire dalla sua infanzia fino alla sua carriera e vita da mamma, l’attrice si è raccontata come mai prima d’ora. È proprio in quest’occasione che, a distanza di anni, ha svelato cosa l’ha spinta a non convolare a nozze col suo compagno, col quale ha avuto una relazione dal 2003 al 2013. Sapete di chi parliamo? Lui è un attore famosissimo!

Perché non c’è stato il matrimonio tra Laetitia Casta e il famoso attore? Dopo anni svela il motivo

Attualmente sposata e madre di tre figli, Laetitia Casta non ha potuto fare a meno di ripercorrere le tappe salienti della sua vita. E svelare perché non c’è stato il matrimonio col famoso attore. Era esattamente il 2003 quando la bella modella ed attrice faceva coppia con un amatissimo interprete italiano. Dopo esattamente 10 anni dalla loro unione e diverso tempo dalla nascita dei loro figli, i due si sono detti ‘addio’. Non sappiamo cosa li abbia spinti a prendere due strade diversi, ma possiamo affermarvi che il matrimonio non c’è stato per un motivo ben preciso. Sapete di chi parliamo? Proprio di lui: Stefano Accorsi!

“Non ci siamo mai sposati, non ero interessata al matrimonio. Poi ho cambiato idea”, è proprio questa la motivazione che ha spinto Laetitia Casta a non convolare a nozze con Stefano Accorsi. Ve lo sareste mai immaginato?

Oggi Stefano Accorsi è fidanzato?

Appurato che Laetitia Casta è convolata a nozze nel 2017, cosa sappiamo su Stefano Accorsi? Forse non tutti lo sanno, ma anche il famoso attore si è sposato nel 2015 con una giovanissima donna.

Sono bellissimi, vero?