L’abito di Giulia De Lellis piace proprio a tutte: notate quel ‘particolare’?

L’abito di Giulia De Lellis piace proprio a tutte e il motivo è ben evidente, avete notato quel particolare?

Giulia De Lellis è oggi un’affermatissima influencer ma prima ancora l’abbiamo conosciuta a Uomini e donne. Infatti arrivò nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante, fu la scelta e la loro relazione andò avanti per diversi anni fino alla rottura.

Dopo la separazione sono tornati nuovamente insieme ma adesso hanno preso strade diverse. Giulia è fidanzata con Carlo Beretta. Sul suo canale social interagisce spesso con i follower mostrando la sua giornata, alcuni prodotti, accessori, trucchi o i suoi look, sempre molto belli e particolari.

E particolarissimo è uno degli ultimi completi indossati che sicuramente piacerà proprio a tutte. C’è un dettaglio che osservando il vestito non passa inosservato.

Giulia De Lellis sfoggia un abito molto bello: avete notato quel ‘particolare’?

Nelle ultime settimane Giulia ha fatto sapere ai suoi follower di aver contratto il covid per la seconda volta, la prima a gennaio. Nonostante sia sempre stata molto attenta, con tutte le precauzioni, dato che come lei stessa ha detto più volte è una persona molto ansiosa, è risultata positiva.

Non sono stati giorni facili, attraverso una prima storia instagram aveva raccontato di aver trascorso le ultime 24 ore peggiori della sua vita, avendo preso il covid in una forma molto aggressiva. Adesso è negativa e ha messo al corrente coloro che la seguono qualche giorno fa spiegando cos’è successo in quei giorni. Appena si è ripresa la De Lellis è subito tornata a lavoro. Negli ultimi giorni l’influencer sembrerebbe stia trascorrendo qualche giorno di relax e dalla foto pubblicata mostra di trovarsi ad Ibiza. Ed è proprio in questo scatto che vi mostriamo il look che ci ha colpito perchè è particolarissimo.

Eccola con un vestito meraviglioso, di colore nero, con una gonna con lo spacco che scende liscia e la parte superiore con la pancia scoperta. Ma avete notato quel dettaglio? L’abito sembrerebbe essere tutto un intreccio, con il pezzo di sopra che si lega a quello di sotto da dietro in avanti e scende fino alla gamba. Beh davvero un look meraviglioso questo indossato da Giulia!