Ricordate Neville Paciock in Harry Potter? Il cambiamento dell’attore spiazza

Ricordate Neville Paciock in Harry Potter? Ecco com’è oggi l’attore dopo più di 10 anni.

Chi non ha guardato almeno una volta Harry Potter ? La saga cinematografica ti trasporta in un mondo magico al limite dell’avventura. Il prescelto, Harry, era solo un bambino quando riesce a salvarsi dall’attacco di Voldemort che lasciandogli una cicatrice sulla fronte si ritrova ad essere protagonista di una maledizione che lo legherà al mago oscuro.

Ad Hogwarts trova molti amici ma anche molti nemici. Ron ed Hermione lo accompagneranno in questo lungo viaggio che cammina di pari passo con il suo percorso formativo nella scuola dove ogni anno è costretto ad affrontare cose che prima ancora di scoprire di essere un mago non avrebbe mai immaginato.

I suoi genitori in quell’attacco da bambino muoiono per mano di Lord Voldermort ma è grazie a loro che lui si salva. Nella scuola di magia sarà affiancato da due grandi amici ma troverà sulla strada anzi scoprirà anche molti altri studenti pronti ad essere al suo fianco nella battaglia finale. Neville Paciock è forse il mago che più di tutti ci ha sorpreso. Se nei primi anni di scuola si mostra timido e impacciato nella battaglia contro Lord Voldermort è uno dei pochi che fa un passo in avanti per affrontarlo. Oggi sono passati più di 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, come sarà diventato l’attore che ha interpretato Neville?

In Harry Potter haT interpretato Neville Paciock, ecco com’è oggi l’attore dopo più di 10 anni

Neville Paciock è un personaggio che all’inizio di Harry Potter vediamo timido e impacciato, sbaglia quasi sempre gli incantesimi ma ha una grande passione per erbologia tanto da diventare uno dei migliori studenti.

Grazie all’ispirazione di Harry riesce ad affrontare le sue paure perchè è proprio lui la sua barriera più grande, e alla fine, nella battaglia contro Lord Voldemort, dimostrerà di essere un grande e coraggioso combattente. Sono passati più di 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo del film, avete visto com’è oggi l’attore?

Ecco una foto social di Matthew Lewis, interprete di Neville. Sicuramente chi ha seguito lo speciale televisivo per i 20 anni di Harry Potter l’avrà visto e avrà da subito notato il cambiamento. Oggi Lewis è abbastanza diverso dal personaggio portato in scena nella saga, è cambiato fisicamente anche se non sarebbe stato poi così difficile riconoscerlo. A voi è piaciuto il suo personaggio?