Uomini e Donne, la notizia che sconvolge il pubblico: nessuno se lo aspettava

Le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne hanno lasciato il pubblico senza parole: ecco cosa potrebbe accadere.

Sebbene sia in onda ormai da oltre vent’anni, Uomini e Donne continua ad essere uno dei programmi tv più seguiti e commentati di sempre. Non stupisce, perciò, che anche durante la pausa estiva i suoi protagonisti e le loro vicende tengano banco quasi quanto avviene quando va in onda la trasmissione.

Come ogni anno, le ipotesi e i rumors su ciò che potrebbe accadere nella prossima edizione si rincorrono veloci. Ad esempio, aveva fatto scalpore l’indiscrezione sul presunto abbandono del dating show da parte di Gemma Galgani, ma quanto pare si è trattato solo di un ‘falso allarme’ con buona pace di coloro che non vedono l’ora di tornare a seguire l’epopea sentimentale della dama torinese e i suoi scontri accesi con Tina Cipollari.

Non mancano ovviamente neanche le voci sul futuro di alcuni protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. A tal proposito, il pubblico è rimasto sconvolto dalla notizia del probabile abbandono della trasmissione da parte di due cavalieri del parterre maschile, protagonisti assoluti dell’ultima stagione andata in onda.

Uomini e Donne, due cavalieri assenti nella prossima stagione: pubblico incredulo

Stando all’indiscrezione emersa nelle ultime ore sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, i due volti prossimi all’addio al programma sarebbero Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro.

Il tarantino era tornato solamente da pochi mesi nello studio del dating show ed ovviamente non sono mancate neanche stavolta le polemiche sulla sua storia con Ida Platano. I due, infatti, nonostante tra loro sia ufficialmente finita da tempo, continuano a discutere e la dama bresciana sembra provare ancora sentimenti per lui.

Ad ogni modo, la presenza della Platano parrebbe riconfermata anche per la nuova stagione di Uomini e Donne. Al momento comunque non c’è ancora nulla di certo. Bisognerà attendere ancora un paio di mesi per scoprire chi tonerà e chi invece andrà via dal famoso studio televisivo di Canale 5.

A voi dispiacerebbe non ritrovare Riccardo o Biagio?