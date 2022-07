Cesare Bocci, grande gioia per sua figlia: ha raggiunto un importante traguardo

Grande gioia per la figlia di Cesare Bocci, ha raggiunto un importante traguardo: a svelare tutto è stato proprio l’attore con una foto social.

Nel cerchio dei personaggi famosi che abbiamo visto svolgere sia la professione di attore che di conduttore dobbiamo inserire Cesare Bocci, e ancora oggi è così. La sua carriera come in molti immaginano è iniziata prima come attore, precisamente a teatro per poi arrivare al cinema e sul piccolo schermo.

Ed è in televisione che dopo un esordio in film e serie tv che ha cominciato a farsi spazio anche nell’ambito della conduzione. Uno dei ruoli che l’hanno reso famoso è quello di Mimì Augello nella serie tv Il Commissario Montalbano, ma in molti lo ricorderanno anche in Elisa di Rivombrosa dove ha vestito i panni del dottore. Gli ultimi film in cui era presente nel cast sono per esempio Ostaggi, Fratelli Caputo, Imma Taratanni-Sostituto procuratore, l’abbiamo visto nel docufilm La scelta di Maria. Nel ruolo di presentatore dal 2019 è al timone del programma Viaggio nella grande bellezza.

La grande novità è arrivata proprio da qualche settimana, infatti è alla conduzione insieme a sua figlia Mia, del format Imperfetti sconosciuti in onda in seconda serata su Rai 3. Ed è di sua figlia che vogliamo parlarvi, ma in riferimento a che cosa? A quanto pare questo non è il solo traguardo raggiunto in queste settimane, ma la giovanissima figlia di Bocci ne ha ottenuto un altro molto importante: scopriamo di cosa si tratta.

Cesare Bocci, grande gioia per sua figlia: Mia ha raggiunto un importante traguardo

Dal 24 giugno è partito il programma in seconda serata Imperfetti sconosciuti. Al timone troviamo Cesare Bocci, oggi amatissimo attore e conduttore, insieme a sua figlia 22enne Mia.

Sei puntate che andranno in onda sempre di venerdì. Questa è un’esperienza importante per la figlia di Cesare, ma non è l’unica perchè negli ultimi giorni non è il solo traguardo raggiunto. Infatti, proprio l’attore ha condiviso uno scatto sul suo canale social che deve essere festeggiato, naturalmente in famiglia.

Mia Bocci a quanto pare ha conseguito la laurea, specifichiamo che dovrebbe aver conseguito il post diploma all’Istituto Europeo di design, questo possiamo vederlo dalle immagini in cui la giovane è stata ‘taggata’ in cui appare insieme ad altri amici. Cesare Bocci ha condiviso questo scatto di sua figlia con a corredo tre cuori. Sicuramente questo è motivo di grande orgoglio per lui!