L’amata showgirl racconta di stare molto male: i suoi fan sono preoccupati

Attraverso il suo profilo Instagram, la bella showgirl ha rivelato ai fan le sue vere condizioni fisiche: sta davvero molto male.

L’interazione social, si sa, ha permesso a tutti di veicolare velocemente una miriade di informazioni. Per i personaggi noti, poi, queste piattaforme sono il mezzo più utile per aggiornare i fan anche su questioni un po’ più personali. E’ quanto ha fatto l’amata showgirl, anche se le notizie che ha dato non sono state rassicuranti.

In alcune Ig stories, ha infatti confessato di non sentirsi per nulla in forma dopo l’ultimo impegno televisivo che ha avuto. Ha detto di aver cercato di nasconderlo il più possibile sia ai follower che agli amici, ma si è resa conto che è inutile fingere di star bene quando non è così.

Alcuni fan che l’hanno incontrata di recente hanno notato che qualcosa in lei non va e che la sua espressione tradisce un senso di insofferenza. Inizialmente, ha provato a dissimulare dicendo di sentirsi solo un po’ sfasata. Ora però ha deciso di rivelare tutta la verità: non sta bene fisicamente, anzi, dice di stare malissimo.

Molto probabilmente, tale situazione è dovuta al modo in cui ha vissuto gli ultimi mesi: il programma a cui ha partecipato non è affatto una passeggiata, anzi, è noto come il programma più difficile e faticoso della tv.

“Sto malissimo fisicamente”: la famosa showgirl vuota il sacco

Ci riferiamo ovviamente a L’Isola dei Famosi, la cui sedicesima edizione si è conclusa circa una decina di giorni fa. L’ex naufraga che sta accusando un forte malessere dopo la sua avventura in Honduras è Mercedesz Henger. La bionda influencer ha raccontato in alcune storie su Instagram di stare davvero male dal punto di vista fisico: “Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento”, dice facendo preoccupare non poco i fan.

Ovviamente, dopo mesi trascorsi in condizioni disagiate e quasi nel totale digiuno, riprendere a mangiare normalmente non è semplicissimo: “Ogni volta che tocco del cibo sto male”, ammette la figlia di Eva Henger. Nonostante continui a lavorare e viaggiare, Mercedesz precisa: “Mentre faccio tutte queste cose sto di m…a”.

Proprio a questo proposito, la showgirl si è risentita del fatto che alcuni le scrivono con cattiveria che non sembra che lei stia male, visto che ad esempio ora si trova in un resort a Sanremo con l’amica Elena Morali. Lei ha risposto ironicamente dicendo che se mostrerà i momenti poco piacevoli in cui non si sente bene, bisogna ringraziare queste persone.

In bocca al lupo a Mercedesz per una rapida ripresa!