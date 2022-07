Ne Gli Eredi della terra ha interpreto la giovanissima Eulalia, ecco com’è l’attrice nella quotidianità.

Qualche mese fa è andata in onda su canale 5 la serie Gli Eredi della terra che ha visto protagonista Hugo Llor, un giovane che dopo una serie di tragici accadimenti si ritrova a coltivare le vigne, a crescere Mercè, la figlia di sua sorella ma lui ancora non sa della parentela, e con l’aiuto di alcuni uomini e di Barcha va avanti.

Intanto però si lega a Regina, con lei trascorre momenti di forte passione fino a quando considera la possibilità di prendere moglie. Decide di chiedere la mano ad Eulalia, la figlia del suo sensale che accetta senza dubbio la proposta dato che aspettava da tempo questo momento, orgoglioso di poter vedere sua figlia insieme ad Hugo. Eulalia è giovanissima ed inesperta, e lega molto inizialmente con la piccola Mercè. Ad un certo punto però accade che Regina decide di convertirsi alla fede cristiana per poter sposarsi con l’uomo e quando viene a conoscenza della richiesta di prendere in moglie la ragazza non la prende bene, minacciandolo.

Ecco che questa situazione porta Hugo a rifiutare il matrimonio con Eulalia. Questo giovanissimo personaggio femminile è stato interpretato dall’attrice Marta Rodrigo Diaz. Siamo andati a curiosare sul suo canale instagram e abbiamo notato il suo drastico cambio look.

Gli Eredi della terra, com’è l’attrice che ha interpretato Eulalia

Eulalia ne Gli Eredi della terra è la giovane che accetta di sposare Hugo. Quest’ultimo firma prima del matrimonio dei documenti con varie clausole utili in caso anche di ripensamento. L’uomo a causa di Regina che lo minaccia è costretto a tirarsi indietro. Questa scelta lo porta a perdere il possesso delle vigne che cadono in mano alla giovane, la casa dove viveva e il rispetto.

Anche se Eulalia è un personaggio non molto presente nella serie ha comunque avuto un ruolo importante. L’attrice che l’ha interpretata è Marta Rodrigo Diaz, ecco, oggi non è proprio come l’abbiamo vista ne Gli Eredi della terra.

Questo è uno scatto recente di Marta, in cui è fotografata dopo la messa in onda della serie. Cosa notiamo da subito? Ha cambiato look, non porta più i capelli lunghissimi, come Eulalia ma adesso si mostra con un taglio corto. Il viso è sempre lo stesso sia chiaro ma così, senza i panni del suo personaggio e con questo nuovo look, sarebbe stato più difficile riconoscerla. A voi è piaciuta la sua interpretazione?