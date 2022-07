L’attrice è Melahat in Daydreamer, eccola in questo scatto social: da notare quel dettaglio

Ha interpretato Melahat in Daydreamer, avete visto com’è l’attrice nella vita quotidiana? Il dettaglio da notare in questo scatto.

Abbiamo amato e apprezzato in modo diverso tutti i personaggi di Daydreamer. Questa serie turca ha avuto un grande successo non solo in Turchia ma anche in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. Al centro dell’attenzione dei telespettatori l’amore tra Sanem e Can.

Molti protagonisti hanno cercato di fare in modo che i due si allontanassero, come per esempio la madre del fotografo, Huma, o anche l’ex fidanzata, Polen, che ha cercato di fare di tutto pur di ritornare con lui. Ma possiamo qui citare anche Ceyda, la donna d’affari che ha tentato di conquistare l’uomo senza risultato. Poi ci sono quei protagonisti che ci hanno fatto ridere e divertire, come il simpatico CeyCey o anche Muzzafer che ricordiamo, quando la serie parte, chiede alla giovane la mano. Proposta che poi è stata rifiutata e questo ha portato ad uno scontro continuo con la mamma del ragazzo. Anche Melahat, la pettegola del quartiere e amica della mamma di Sanem e Leyla, è un personaggio che ci ha fatto sorridere per il suo atteggiamento, non trovate?

Ecco, ma se nella serie l’abbiamo vista così, com’è nella realtà l’attrice? Vi mostriamo un suo scatto social.

Ricordate Melahat in Daydreamer? Ecco com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata

Melahat in Daydreamer-Le Ali del sogno è presentata come la pettegola del quartiere ed è l’amica della mamma di Sanem e Leyla. E’ una signora molto esuberante che cerca di ‘spiare’ i movimenti dei suoi concittadini per scoprire nuovi svolgimenti e i risultati abbiamo visto sono sempre buoni.

Ha un negozio in cui si occupa della cura dei capelli e del corpo tant’è che in un episodio dove bisogna realizzare uno spot è proprio lei a prendere le redini in mano e a curare il look delle ragazze. Ha questo temperamento da pettegola, vuole informarsi su tutto quello che accade nel quartiere dove abita ma è una donna buona e gentile. Chi ha seguito la serie si sarà affezionato a questo personaggio, di conseguenza qualcuno avrò avuto la curiosità di vedere com’è l’attrice nella realtà. Ecco anche noi abbiamo avuto questa curiosità e siamo andati a spulciare sul suo canale social.

Questo è uno scatto recentissimo di Feri Baycu Guler, l’attrice che in Daydreamer ha portato in scena Melahat. Facendo il confronto con l’immagine del suo personaggio e la foto social non sembra assolutamente diversa a parte i dettagli del look e dell’acconciatura. Minimi particolari che non ne cambiano però l’aspetto. L’attrice è una bellissima donna!

Voi avete seguito la serie e le mosse di questo personaggio?