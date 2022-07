“Le devo la vita”: Fedez racconta com’è andata realmente, episodio incredibile

Fedez racconta com’è andata realmente quel giorno quando ha scoperto del tumore: “Le devo la vita”.

Gli ultimi mesi sono stati per Fedez molto difficili. Il rapper è stato operato dopo aver scoperto di avere un raro tumore al pancreas. L’operazione per fortuna è andata bene e non ha portato conseguenze gravi a parte la cicatrice che lui stesso ha mostrato sui social dopo l’intervento.

Dopo la malattia sono cambiate alcune cose e in particolare lui ha raccontato che è diverso il suo approccio alla vita e anche le sue priorità che oggi sono più importanti. Aveva detto che dopo essersi trovato davanti a un’esperienza del genere si è reso conto di tante cose, e uno degli obiettivi che ora si è dato è quello di vedere crescere i suoi figli. Adesso Fedez è tornato piano piano alla quotidianità e spiega che, appunto, le sue priorità non sono le stesse di prima. Avere una malattia e avere addosso la paura di poter morire ti porta ad avere una consapevolezza diversa, a dare un valore diverso a tutto quello che si fa, ed è quanto successo a lui, il suo sguardo è rivolto oggi a cose più importanti. In un’intervista a Vanity Fair ha svelato in particolare un episodio, raccontando com’è andata quando quel giorno ha scoperto di avere un tumore.

Fedez e J-ax sono stati i protagonisti il 28 giugno di un concerto a scopo benefico a Milano, chiamato Love Mi. Sul palco abbiamo visto molti altri artisti e la serata è stata a quanto pare un successo. L’annuncio del concerto era stato svelato poco dopo l’operazione di rimozione del tumore dove il rapper aveva anche rivelato che la prima persona ad aver visto dopo aver scoperto del tumore era stato proprio J-ax, dato che si erano dati appuntamento quel giorno per parlare dell’evento.

In un’intervista a Vanity fair il marito di Chiara Ferragni ha raccontato come sono andate le cose quel giorno, in ospedale. Spiega che solitamente fa un esame generale ogni sei mesi. Quel giorno mentre lo stavano visitando, per caso è passata di lì una dottoressa.

“E’ passata di lì una dottoressa che non doveva passare. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio a norma”, ha raccontato, aggiungendo che deve la vita proprio a questo medico: “Le devo la vita“, dice nell’intervista, questo perchè è grazie a questa dottoressa che ha visto un’anomalia al suo pancreas che sta bene. Oggi Fedez sta bene e sta cercando di recuperare pian piano le sue abitudini al fianco di sua moglie Chiara Ferragni che non l’ha lasciato mai solo e ai suoi figli.