A 89 anni l’attrice confessa: “Ricevo avance solo da 20enni”

Ha 89 anni, ma l’attrice ha confessato di ricevere avance solo da 20enni: una dichiarazione che lascia tutti di stucco, di chi si tratta.

Chi lo dice che, superata una certa età, non si può sperare di trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola? Ce ne danno ampia testimonianza i cavalieri e le dame che si mettono in gioco a Uomini e donne, ma ce ne da la conferma l’amatissima attrice. Lei ha seriamente voglia di innamorarsi, ma c’è un unico problema: riceve avance solo da 20enni.

Se da una parte c’è l’amato conduttore ritornato in tv all’età di 90 anni, dall’altra c’è la famosa attrice che è pronta ad innamorarsi di nuovo. È proprio questo quello che ha confessato nel corso di una sua intervista a Un giorno da pecora. In diretta radiofonica, l’amato personaggio tv, infatti, non ha potuto fare a meno di nascondere la sua spudorata voglia di tornare a far battere nuovamente il suo cuore. “Io vorrei un uomo di 50 anni”, ha detto in diretta. Un’età più che giusta, soprattutto se si considera che l’attrice ha 89 anni, ma che non rispecchia quella dei suoi pretendenti. “Sono troppo giovani”, ha detto. L’avreste mai immaginato?

Riceve avance da 20enni: la confessione dell’attrice ad 89 anni

È proprio vero: l’amore non ha età! Lo sa bene Andrea Delogu, che dopo la fine del suo matrimonio col famoso attore, ha iniziato una relazione con un giovane modello napoletano di circa 15 anni più giovane di lei. Guai, però, a chiamarlo ‘toy boy’. A Vanity Fair, infatti, la conduttrice del Tim Summer Hits, ha spiegato che definire il suo compagno con questo appellativo sarebbe una grave offesa. Se da una parte, però, la bella Delogu ha accettato buon volentieri le avance del suo fidanzato, rintracciando in lui tanti punti in comune, dall’altra c’è chi non può affatto cedervi. Stiamo parlando proprio della famosa attrice! Fino a qualche mese fa, l’amata interprete di tantissimi film di successo ha detto di aver incontrato un uomo, ma adesso sembrerebbe essere single. Eppure, nonostante la forte delusione, ha ancora voglia di innamorarsi ad 89 anni.

Non è assolutamente da tutti ammettere di avere voglia di innamorarsi, eppure l’amata attrice l’ha fatto ai microfoni di Un giorno da pecora. Parliamo proprio di lei: Sandra Milo! In diretta, infatti, l’attrice ha raccontato di volersi innamorare di un uomo 50enne, ma di ricevere solo proposte da 20enni. Tuttavia, lei non ha intenzione di cedere.

Chi è stato il suo primo marito?

Il ‘primo amore’ non si scorda mai! Sarà lo stesso anche per Sandra Milo? Chi lo sa! Fatto sta che la sua vita non solo è costellata di successi, ma anche di importantissime storie d’amore. Sapete, però, chi è stato il suo primo marito? Aveva solo 15 anni quando l’attrice convolò a nozze con il marchese Cesare Rodighiero. Il matrimonio, però, si concluse dopo solo 21 giorni dalla celebrazione e il conseguente annullamento dalla Sacra Rota.

Auguriamo a Sandra la realizzazione del suo desiderio.