“Che cambiamento”: il nuovo look di Marialaura De Vitis dopo L’isola dei famosi

Marialaura De Vitis dopo l’isola dei famosi cambia look e sui social si mostra così: nuova acconciatura per l’ex naufraga!

L’isola dei famosi si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis che ha portato a casa il montepremi di cui metà va in beneficenza. E’ stata una finale ardua dato che erano rimasti concorrenti molto forti e amati.

Quest’anno il reality è stato colpito da molti infortuni, l’ultimo ha spiazzato i telespettatori con l’uscita di Edoardo Tavassi, che ha lasciato l’Honduras a pochi giorni dalla finalissima per un infortunio al ginocchio. In cambio però abbiamo visto l’arrivo molto spesso di nuovi concorrenti. Marialaura De Vitis è arrivata nel reality quando era già partito da qualche settimana. Lei aveva trionfato a La pupa e il secchione e dopo essere uscita dal programma subito è giunta questa nuova esperienza.

In passato l’abbiamo vista in un altro programma, come a Primo appuntamento ma c’è stato un periodo in cui si parlava molto di lei in riferimento alla sua relazione con Paolo Brosio. Infatti in molti pensarono che fosse soltanto un rapporto finto data la grande differenza di età tra i due. Ma la coppia ha sempre smentito fino alla rottura. Oggi Marialaura è rientrata alla sua vita, dopo complessi giorni sull’isola, e tra le cose fatte in questi giorni, abbiamo visto che è andata dal parrucchiere, da Federico Fashion Style. Nelle storie, l’ex naufraga ha mostrato il suo cambio look.

Il nuovo look Marialaura De Vitis dopo l’isola dei famosi: “Che cambiamento!”

Marialaura De Vitis è rientrata a casa dopo l’esperienza a L’Isola dei famosi. Un percorso arrivato subito dopo la sua vittoria a La pupa e il secchione. Le settimane in Honduras non sono state facili ma è riuscita ad andare avanti, ad affrontare le difficoltà e anche le incomprensioni che spesso sorgevano con gli altri naufraghi.

Da quando è rientrata in Italia è ritornata ad essere attiva sui social ed ovviamente sta ritornando pian piano alla sua vita e alle abitudini di sempre. Nelle ultime ore ha mostrato che cosa ha fatto. L’ex naufraga è andata da Federico Fashion Style per ravvivare un po’ il suo look. Infatti in Honduras non ci sono particolari metodi per curare i capelli e di conseguenza dopo un periodo di ‘stress’ risultano essere abbastanza maltrattati. Da Federico ha fatto una serie di trattamenti, tutto mostrato nelle storie instagram e per finire ha messo le extension, con una piega che le sta benissimo.

“Che cambiamento“, ha commentato la Devitis guardandosi con il nuovo look. Con questo piccolo cambio è bellissima, come lo era prima e come lo era sull’isola in tutta la sua naturale bellezza. E’ normale che dopo non essere andata dal parrucchiere per settimane abbia sentito il desiderio al ritorno di andare e soprattutto di cambiare un po’.