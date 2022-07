Ha lasciato il programma di Maria De Filippi ma adesso potrebbe tornare: mai dire mai

Su Instagram l’ex volto del programma di Maria De Filippi ha ammesso che potrebbe tornare a lavorare per lo show che lo reso tanto amato.

Oltre ad essere amati dal pubblico, i programmi condotti da Maria De Filippi sono caratterizzati anche da una grande armonia tra coloro che vi lavorano. Proprio come vuole lo stile signorile e pacato della padrona di casa, tutti quelli che fanno parte della squadra riescono a trovare un clima di serenità che rende piacevole il lavoro al suo fianco.

Non stupisce perciò che alcuni professionisti che magari hanno dovuto lasciare i suoi programmi per motivi personali o per altri impegni lavorativi continuino a considerare l’ipotesi di tornare un giorno a collaborare con lei. Proprio a questo proposito, in questi giorni, su Instagram, un ex volto della sua trasmissione ha raccontato ai follower che non esclude affatto di ripetere quell’esperienza.

Grazie al format ‘mariano’ in cui ha lavorato per ben due edizioni, è diventato molto popolare e seguito e per di più proprio lì ha trovato il suo grande amore che a breve gli darà la più grande delle gioie. Capito di chi parliamo?

Andò via dal programma di Maria De Filippi ma non esclude di tornare: lo ha confessato ai fan

Il professionista che ha fatto parte dello staff di uno dei programmi di Maria di maggior successo ha risposto ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram. Col massimo della sincerità ha raccontato di poter tornare un giorno a lavorare per la moglie di Maurizio Costanzo. In questo periodo è impegnato con le registrazioni delle puntate di Nudi per la vita, nuova trasmissione di Rai Due che andrà in onda a partire dalla prossima stagione con la conduzione di Mara Maionchi. Nello show lo vedremo collaborare gomito a gomito con la famosa ex discografica.

Lui è Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo campano che ha lavorato come professionista ad Amici 19 e ad Amici 20 e come conduttore del daytime al fianco di Lorella Boccia. Mesi fa annunciò con un post che avrebbe lasciato il programma, ma già allora precisò che non si trattava di un addio ma di un arrivederci. E anche ora lo ha ribadito dicendo che non è escluso che possa tornare nella scuola di Canale 5. Anche la sua compagna Giulia Pauselli, attualmente in dolce attesa, ha lasciato momentaneamente il posto che ha occupato per ben 5 anni ad Amici e magari si ritroveranno presto a condividere anche gli spazi lavorativi.

La nascita del bebè è prevista per settembre, manca davvero poco. Anche voi non vedete l’ora di fare gli auguri ai futuri genitori?