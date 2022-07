Antonella Clerici racconta i suoi ‘disturbi’: “Bisognerebbe parlarne di più”

Antonella Clerici racconta i suoi ‘disturbi’, spiegando che c’è la necessità di parlarne di più: cosa ha dichiarato la conduttrice.

Tra i tantissimi volti che si alternano – giorno per giorno – sui nostri schermi, Antonella Clerici rappresenta uno dei più semplici e genuini in assoluto. Esordita in questo mondo da giovanissima, la conduttrice ha saputo subito mettere d’accordo tutti, diventando nel corso degli anni un volto apprezzatissimo dal pubblico italiano.

Seppure sia in vacanza e si stia godendo molto tempo accanto alla sua Maelle, primogenita nata dal precedente matrimonio con Eddy Martens, e il suo Vittorio Garrone, Antonella Clerici non perde mai occasione di potersi raccontare. Lo fa, spesso e volentieri, attraverso il suo canale social ufficiale – sul quale si diletta a condividere scatti sensazionali – ma l’ha fatto anche qualche tempo fa La Repubblica. Intervistata dal famoso quotidiano, l’Antonellina nazionale si è completamente messa a nudo, svelando quei ‘disturbi’, del tutto naturali, di cui secondo lei bisognerebbe parlarne di più.

Antonella Clerici parla dei suoi ‘disturbi’: cosa ha detto

Non è assolutamente la prima volta che Antonella Clerici racconta qualche aspetto inedito di sé. L’ha fatto anche diverso tempo fa, svelando un momento buio vissuto, ma l’ha ribadito anche nel mese di Giugno sulle pagine de La Repubblica. Al quotidiano, infatti, la conduttrice non solo ha svelato che per avere successo col pubblico bisogna mostrarsi per quelli che si è, ma ha anche raccontato su quello su cui punta in tv. Tra lei e i suoi telespettatori non c’è fatto intermediazione o filtri: Antonella ama mostrarsi a loro come una donna ‘semplice’, ‘normale’ e non come una donna di spettacolo di successo. “Conoscono tutti i miei disturbi per la menopausa”, ha iniziato a raccontare la Clerici. “Anche a me cedono parti del corpo, mica sono diversa”, ha concluso.

Da come si può chiaramente, quindi, Antonella Clerici preferisce intrattenere un rapporto col suo pubblico puro e limpido. E, diciamoci la verità, dato il suo sconsiderato successo, non possiamo fare a meno di dire quanto questa ‘linea di pensiero’ sia apprezzata da tutti!

Quando ritornerà in tv?

Per Antonella Clerici, le vacanze sono iniziate già da qualche mese, eppure il suo pubblico non vede l’ora di rivederla in tv. Quando lo farà? E, soprattutto, con quali programmi? Sul suo ritorno, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni. Anche se immaginiamo che la data sia fissata per i primi di Settembre. Per quanto riguarda, invece, i programmi a cui sarà al timone, non può mai mancare ‘È sempre mezzogiorno’, che si è affermato imbattibile su Rai Uno qualche ora prima del pranzo, e ‘The Voice Senior’. Insomma, sarà una stagione televisiva piuttosto impegnativa!

Noi non vediamo l’ora arrivi Settembre, voi?